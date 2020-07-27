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台商回流供電成挑戰 經長：盤點至2027沒問題

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導
經濟部長王美花今舉行上任後首次媒體茶敘，就防疫、紓困、三倍券、電力及各產業發展等議題，說明與經濟部業務相關政策的推動與規劃。記者侯永全／攝影
經濟部長王美花今舉行上任後首次媒體茶敘，就防疫、紓困、三倍券、電力及各產業發展等議題，說明與經濟部業務相關政策的推動與規劃。記者侯永全／攝影

美中貿易紛爭、新冠肺炎疫情增添國際經貿變數，都可能加速台商回流，經濟部長王美花今（27）日於媒體茶敘上指出，目前有部分台商比去年投資速度放緩、也有反而加碼，但沒有任何一家說不投資；至於廠商關注供電問題，她強調已經盤點至2027年，供電「沒有問題」。

王美花上任已經一個多月，今日首次舉辦媒體茶敘，談到上任後首要任務，她說，目標過去都已經訂好，她的工作就是一步步落實、完成，包括5+2、6大核心產業、產業升級、能源轉型等。

其中也包括台商回流，投資台灣三大方案截至目前為止，已有577家企業投資約1兆632億新台幣，王美花指出，有部分台商加碼投資、也有部分台商由於疫情因素，選擇比去年放緩投資速度，但都沒有台商轉為不投資，總金額也未減少。

她認為，後續最重要就是投資的落實，例如供電部分，台商回流審查的第一關就會問到用電用水的規畫，為確保廠商回來投資，皆評估過未來三年的用電情形，一定要確保廠商經營可以得到最好的基礎設施，所有廠商都有專人服務，每一案針對廠商需求去協調。她也強調，電力供應已經盤點至2027年，若按照計畫進行，就不會有問題。

至於紓困3.0新規則，王美花指出，經濟部本次將會針對受衝擊的製造業，認定方式則將加嚴，首先營收衰退五成的比較基礎，將會限於「單月份同期比較」，另外更增設企業上半年每股盈餘（EPS）必須小於零的門檻。

工商團體在王美花上任時曾表示，希望新部長多與產業對話、溝通，王美花回應，很樂於和產業交流，她認為在過程中可以更真切了解產業需求，也能攜手克服問題，未來很樂意安排相關活動。

王美花

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