上半年電視品牌出貨量未達水準 下半年加強備貨動能

2020上半年電視產業供應鏈因疫情導致上、中、下游工廠陸續停工與延遲交貨，各地銷售據點也因封城暫停營業，進而影響品牌出貨量表現。根據TrendForce顯示器研究處最新調查顯示，今年電視品牌出貨量僅2億1,411萬台，年減1.7%。較3月全球疫情最嚴峻時期的預估量增加4%，顯示出因疫情衍伸出的宅經濟正持續發酵。

TrendForce分析師胡家榕指出，觀察近十年電視品牌上、下半年出貨比重，分別約為46%與54%。然而今年受疫情影響，上半年出貨比重較平均指數減少4至5個百分點，下半年品牌皆冀望宅經濟效應，以期達成全年出貨目標。

2020上半年電視品牌出貨年減7.7%，但北美地區受惠於美國聯邦政府與州政府分別祭出經濟紓困法案和失業救濟金補貼等政策，加上遠端工作和禁足令亦提升民眾對電視產品的黏著度，使北美上半年出貨量增加兩成，而以北美地區為主要銷售市場的VIZIO今年出貨量因此成長17.6%。

此外，近年來積極拓展海外市場份額的TCL和海信，憑藉高性價比的產品優勢與機海戰術策略，不畏疫情出貨量逆勢成長。在全球上半年整體出貨衰退的情況下，加上VIZIO和中國品牌積極搶市，使日系品牌與二、三線小品牌的出貨力道更加不足。

不論是為了提升市占率或達成年度出貨目標，品牌於第三季的採購態度相當積極，成為電視面板價格後勢看漲的助力，其中7月份55吋面板報價回到去年同期水平的同時，也較去年底的低點漲幅達25至30%。然而，觀察品牌整機零售價格，北美地區6月55吋UHD較去年同期降幅超過三成，高價機種降價促銷的情況更為明顯。

TrendForce認為，雖然第3季品牌積極備貨衝刺，但面板也急速漲價，後續要如何在出貨數量與銷售利潤之間做適當取捨，將會是各品牌迎面而來的挑戰。