行政院拍板600億元青創貸款方案 政府補貼前五年利息

行政院拍板規模達600億元的青年創業貸款方案，其中經濟部主責的部分達350億元。經濟部長王美花今（27）日說明，政府將補貼前五年的貸款利息，最高提供十成擔保，希望能創造10萬個就業機會。

王美花今日與媒體茶敘，她表示許多年輕人創業時，面臨提不出不動產等擔保品，而難以借到錢的挑戰，而蔡總統表示將設計機制來協助年輕人創業，因此政府將自8月1日起推出青年創業貸款，預算共匡列600億元。

王美花表示，這部分經濟部中小企業處負責執行的為350億元、文化部與農委會則負責250億元，政府將補貼前五年貸款利息，並提供最高達到十成的擔保，希望能創造10萬個就業機會。

根據經濟部規劃，為簡化申請流程，青年創業貸款申請將採取一站式服務，也簡化貸款程序，由單一窗口諮詢；對於100萬元以下的小額青創貸款，擬採表格申請取代計畫書，並會在七天內完成審核。