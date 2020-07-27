確保台積電用電需求至2027 王美花：有專門溝通平台

經濟部長王美花今（27）日表示，對於產業用電，她強調已掌握至2027年，包含台積電3奈米廠等主要用電案件均在規劃之內。她也透露，台積電幾年前就由專門高階主管和政府成立專屬平台，充分反映其水電需求，目前均超前部署、沒有問題。

台積電（2330）今日股價再度創下歷史新高，來到424.5元，並成為台股指數上漲的主力，也讓外界相當關切台積電未來的成長與用水用電需求。王美花在就任經濟部長後，今日首度與媒體進行茶敘，談及此議題。

王美花表示，對於產業用電，經濟部已經盤點到2027年的產業用電需求，對於哪些發電機組要退役、哪些要上線，都已經有做好一張表，並持續掌握哪些已經規劃好的或將建造的項目是否如質如期在進行，以持續穩定供電。

對於「護國神股」台積電的大量用電需求，王美花透露，台積電幾年前就開始有專門的高階主管與政府成立平台，就其用水用電需求來充分反映，無論是7奈米廠、5奈米廠到3奈米廠，增加的水電需求很多，經濟部也都超前部署。

對於台積電的綠電需求，王美花表示台積電日前已向離岸風電廠商沃旭購買綠綠電，此例就是符合經濟部對用電大戶的期許，也符合蘋果供應鏈對使用綠電的要求，同時也是盡到作為地球一份子的責任。

王美花表示，對於台商回台投資，每一家回流的台商，在投資案件審核時都會先掌握其水電需求，經濟部在兩、三年前就已針對大廠商回台投資的用電需求提早規劃，確保廠商能獲得做好的基礎設施。

王美花坦言，台灣很幸運能有半導體這樣的產業，半導體產業形成的產業聚落，所佔空間不大，卻很有競爭力，而且半導體產業供應鏈也越來越大、越來越廣、越來越深，這樣反而讓台灣更安勤此要思考如何將半導體產業更安全地留在台灣。