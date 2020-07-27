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經濟部紓困3.0認定 擬增設上半年EPS負值為門檻

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
經濟部長王美花今舉行上任後首次媒體茶敘，就防疫、紓困、三倍券、電力及各產業發展等議題，說明與經濟部業務相關政策的推動與規劃。記者侯永全／攝影
經濟部長王美花今舉行上任後首次媒體茶敘，就防疫、紓困、三倍券、電力及各產業發展等議題，說明與經濟部業務相關政策的推動與規劃。記者侯永全／攝影

經濟部「紓困3.0」針對製造業等產業紓困，經濟部長王美花今（27）日表示艱困認定門檻將調整，除認定的期間需與同期比較，如今年6月與去年6月對比，也正在研擬上半年每股盈餘（EPS）須為負值等額外條款，希望去年表現較好的公司「能自己擔待一下」。

行政院日前再度追加2,100億元特別預算，全數舉債支應，要用來推動紓困3.0措施，並回補部分紓困2.0的預算不敷數。其中經濟部為持續紓困製造業、會展業、技術服務業等產業，編列1376 億元居各部之冠，占比約65%。

經濟部對於貿易服務業、會展產業、製造業與相關技術服務業等，提供第3季、第4季的員工薪資及營運資金補貼，總計編列378億元，由於紓困3.0預算相對有限，經濟部也將以往與同年、去年任一期間對比，營業額衰退50%的認定門檻進行調整。

王美花表示，目前要執行的紓困3.0就是針對製造業為主，對內需的商業服務業等，就沒規劃要繼續，交通部的部分也會持續針對有關的服務業繼續進行紓困，紓困3.0門檻認定，也會有所調整。

王美花說明，主要改變是營業額衰退的比較，是要針對同期相比會較精準。她說明，例如紓困2.0是以今年任一個月都能當基數，用來和去年、前年相比，至於紓困3.0，則會用同期間相比，如今年6月與去年6月來對比。

王美花也表示，此外，經濟部也有在討論要針對申請公司的EPS來認定。她解釋，目前討論方向，是企業今年有因疫情衰退，但要根據過往EPS的表現來認定，可能是上半年或去年EPS必須為負值，才能申請。

王美花解釋，若今年營業額有衰退，但過往EPS的表現比較好的，就希望能由公司「自己擔待一下」。她說，紓困3.0的紓困門檻會額外增加條款，相關細節等內容，待草案正式預告後會更為清楚。

新冠肺炎 疫情紓困 王美花 EPS

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