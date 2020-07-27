衝擊縮小！6月景氣領先指標 疫情以來首度回升

國發會今（27）日下午發布6月景氣對策信號綜合判斷分數為19分，與上月上修值持平，燈號續呈黃藍燈；景氣領先指標經回溯修正後呈連續2個月上升，反映疫情衝擊影響已漸縮減，惟仍須密切關注後續發展。

國發會表示，近期全球新冠肺炎疫情再次升溫，加上主要國家政經衝突持續升高，深化國際經濟局勢震盪與風險，恐影響全球最終需求，壓抑我國外貿擴張。惟5G通訊、高效能運算等新興應用快速成長，以及遠距商機需求延續，且廠商回台擴充產能支撐，有助維繫出口動能。

國發會表示，國內疫情控制得宜，民眾與企業對未來景氣看法改善，激勵股市上揚，工業生產指數、機械及電機設備進口持續成長，消費人潮明顯回流，帶動零售及餐飲業表現均較上月持續回升。加以政府全面啟動振興措施，如推動「振興三倍券」、「安心旅遊」等，可望發揮提振經濟之效果，同時，政府持續加強推動公共建設計畫，以發揮穩定景氣效益。考量當前全球經濟前景仍相當嚴峻，為協助艱困產業度過疫情衝擊，政府已編具紓困振興特別預算第2次追加預算，以持續推動紓困與振興工作，並確保我國經濟情勢穩定。