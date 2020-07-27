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7月消費者信心指數上升 資產投資皆是好消息

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
中央大學台灣經濟發展研究中心發布7月消費者信心指數，總指數為69.43點，較上月微升0.66點。 中央社
中央大學台灣經濟發展研究中心發布7月消費者信心指數，總指數為69.43點，較上月微升0.66點。 中央社

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布7月消費者信心指數（CCI），總指數為69.43點，較上月微升0.66點。台經中心執行長吳大任說：「0.66點的上升幅度在統計學上並不顯著，7月信心可以說與6月持平。」

不過，吳大任說，股票投資和購買耐久財兩項信心指數倒是回升明顯，加上房地產指數也顯著回升，亦即在資產上的投資信心上升。

消費者信心指數六項構成指標中，只有資產投資這兩項信心指數上升，其餘下跌。上升最多的是「未來半年購買耐久性財貨時機」信心，為96.1點，較上個月上升4.2點。「未來半年投資股票時機」為44.1點，較上個月上升2.5點。

7月「購買房地產時機」信心為93.4點，較上月上升2.2點。這項被稱為「房地產指數」是4月開始單獨調查，獨立為消費者信心指數之外，房地產指數連續兩個月上升。

吳大任指出，台股上午又大漲300點，股市上漲一段時間後，賺到錢的人會把錢投資到不動產，加上最近台商回流匯入資金不斷，也會分出部分資金流到房地產，以致房地產投資信心回升。

股票投資信心只有44.1點，吳大任說，雖然信心回升，但信心水準仍處非常低的水準，距飛口躍100、邁向樂觀差距仍很遠。「台股持續大漲，投資信心卻保守，此時可以將投資信心視為反向指標，當大家都不敢進場時，台股的上漲反而是安全的。」

令人擔心的是就業的信心，吳大任說，「未來半年國內就業機會」為73.3點，較上個月下降2.25點，顯示畢業生找到好工作的困難度升高。6月失業率才降到4%以下，「我擔心7月失業率又將回升。」

吳大任說，全球新冠肺炎疫情有再度失控的疑慮，這會衝擊到台灣的出口、台灣的製造業，從中經院發布的製造業PMI遲未回升到50以上，以及經濟部發布的6、7月接單困難，「未來製造業景氣比服務業更令人擔心。」

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