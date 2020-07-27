用電尖峰「白變黑」 台電大挑戰

再生能源間歇性特性，將是二○二五年完成能源轉型後的一大挑戰！專家指出，二○二五年後，傳統發電系統淨負載的尖峰會從現在的白天，轉為在晚間出現，和現狀有極大差異，因此除系統調節之外，也可能利用電價策略調整用戶習慣，將參考國際經驗。

台電電力調度處處長吳進忠於上周工研院與台灣電力與能源工程協會共同舉辦的「離岸風電對臺灣供電安全關鍵技術研討會」中指出，今年二月東北季風旺盛時，離岸風電風機每分鐘變動率高達百分之十九點三六，再生能源確實有很大的間歇性、不易預測性，將是再生能源併網與電力調度的最大挑戰。

電力專家指出，再生能源具有變動特性，恐導致系統頻率不穩定、區域電網電壓不穩、甚至輸電線路壅塞。當再生能源發電量瞬間減少太多，也可能影響供電可靠度。

吳進忠舉例，二○二五年再生能源目標包含太陽光電裝置容量二十ＧＷ，以夏季白天來說，由於太陽光充足，可以發電六成，也就是十二ＧＷ，此時雖然是用電尖峰，但傳統發電機組的負擔，也就是淨負載較低；可是，當入夜後沒有太陽光電，即使用電量壓力也少了六、七ＧＷ，還會出現六、七ＧＷ的缺口，傳統機組要額外補上是有難度的。

吳進忠認為，二○二五年後為了避免夜間時段出現用電缺口，電價政策應該要和現在反過來，可以考慮讓晚上電價比白天高。除此之外，傳統機組性能要不斷提升，例如升載率越高越好，以及提供輔助服務，例如在調頻和快速反應部分，會需要一部分的儲能系統等。

他表示，很多思考模式必須要配合未來再生能源的增加去做調整，「幸好台灣不是第一個」，國外有很多案例面臨同樣的問題，台灣只需要去找一個適合的方案來參考。