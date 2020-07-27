快訊

亂世佳人女星奧莉薇亞德哈維蘭逝世 享嵩壽104歲

選前再撒幣！美將再發全民1200美元 延長暫停驅逐令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用電尖峰「白變黑」 台電大挑戰

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
再生能源間歇性特性，將是2025年完成能源轉型後的一大挑戰。圖／聯合報系資料照片
再生能源間歇性特性，將是2025年完成能源轉型後的一大挑戰。圖／聯合報系資料照片

再生能源間歇性特性，將是二○二五年完成能源轉型後的一大挑戰！專家指出，二○二五年後，傳統發電系統淨負載的尖峰會從現在的白天，轉為在晚間出現，和現狀有極大差異，因此除系統調節之外，也可能利用電價策略調整用戶習慣，將參考國際經驗。

台電電力調度處處長吳進忠於上周工研院與台灣電力與能源工程協會共同舉辦的「離岸風電對臺灣供電安全關鍵技術研討會」中指出，今年二月東北季風旺盛時，離岸風電風機每分鐘變動率高達百分之十九點三六，再生能源確實有很大的間歇性、不易預測性，將是再生能源併網與電力調度的最大挑戰。

電力專家指出，再生能源具有變動特性，恐導致系統頻率不穩定、區域電網電壓不穩、甚至輸電線路壅塞。當再生能源發電量瞬間減少太多，也可能影響供電可靠度。

吳進忠舉例，二○二五年再生能源目標包含太陽光電裝置容量二十ＧＷ，以夏季白天來說，由於太陽光充足，可以發電六成，也就是十二ＧＷ，此時雖然是用電尖峰，但傳統發電機組的負擔，也就是淨負載較低；可是，當入夜後沒有太陽光電，即使用電量壓力也少了六、七ＧＷ，還會出現六、七ＧＷ的缺口，傳統機組要額外補上是有難度的。

吳進忠認為，二○二五年後為了避免夜間時段出現用電缺口，電價政策應該要和現在反過來，可以考慮讓晚上電價比白天高。除此之外，傳統機組性能要不斷提升，例如升載率越高越好，以及提供輔助服務，例如在調頻和快速反應部分，會需要一部分的儲能系統等。

他表示，很多思考模式必須要配合未來再生能源的增加去做調整，「幸好台灣不是第一個」，國外有很多案例面臨同樣的問題，台灣只需要去找一個適合的方案來參考。

再生能源 電價 太陽光電 離岸風電 供電 工研院 台電

延伸閱讀

為迎合上意的「特調」供電綠燈

疫情影響募款冷清！台電民代聯手及時雨捐助十方啟能

再生能源多頭號角響起

再生能源像野馬！工研院促成16人委員會討論如何駕馭

相關新聞

專家看本周指標／美製造業景氣可望續揚

本周美國將公布製造及消費等二大數據，製造業景氣領先指標6月耐久財訂單整體可望維持正成長但幅度減緩，但扣除交通運輸類後訂單...

用電尖峰「白變黑」 台電大挑戰

再生能源間歇性特性，將是二○二五年完成能源轉型後的一大挑戰！專家指出，二○二五年後，傳統發電系統淨負載的尖峰會從現在的白...

再生能源供電不穩 專家憂成「麻煩製造者」

我國全力發展綠能發電，電力專家擔憂再生能源有許多不可抗因素，導致發電量起起伏伏，若沒控制好，就會變成「麻煩製造者」。工研...

「蚊子園區」求生…鳳科爭鬆綁 宜科2廠商下月進駐

鳳林鎮環保科技園區耗資8.6億興建，卻乏人問津，經聯合報報導後，花蓮環保局昨表示，政院公共工程委員會曾要求環保署研擬鬆綁...

花蓮環保科技園區零廠商進駐 環保署要求盡速招商活化

花蓮縣環保科技園區多年前由環保署補助8.6億元設立，如今成了蚊子園區，零廠商進駐。環保署今天表示，針對花蓮縣環保科技園活...

廠商洽詢進駐宜科園區 有信心可解除「蚊子園區」列管

宜蘭科學園區目前土地出租率10%，被中央列管的「蚊子園區」。科技部今天表示，最近已有多家廠商積極洽商租地，預計8月底可以提升出租率到25%。

【總編開箱】閒置園區狂「養蚊」 台灣經濟只能佛系發展？

全台閒置園區，不勝枚舉，但好像都與中央政府無關。因為這些官員的思維裡，只負責生、不必負責養，反正浪費的是公帑，又不是公務員的薪水，園區死活成敗，完完全全只靠佛系教養。有機會、夠幸運，自然能活下來；倒楣、沒辦法撐下去，頂多再重生一次罷了。

改變創造新巿場 託付寶問世專家看好

各界引頸期盼的台版餘額寶-街口託付寶終於上路，儘管外界好奇，甚至質疑巿場接受度，但談到金融科技新創，幾乎沒有人敢忽略街口支付在電子支付的影響力。街口金融科技在今年初舉行記者會說明託付寶的產品架構，雖然

信義房屋 領先業界推出「DiNDON智能賞屋」

信義房屋觀察發現，網路看屋服務越完善，物件瀏覽量、預約帶看量及成交時間表現都能好1倍以上，因此掌握趨勢，領先業界透過「圖像識別、深度學習等AI演算法自動3D建模」與「即時渲染」等新技術，率先推出「Di

熱門新聞

動滋券今晚24時截止登記 沒中農遊券、藝fun券者別錯過！

客庄旅遊券逾200萬人登錄 客委會取消異地消費限制

農遊券開跑首周 新北農會超市：光補貨就忙翻

客庄旅遊券登錄遍及全國 取消異地消費限制

中央振興三倍券好用嗎？ 馬英九：老百姓自己感覺

英特爾考慮委外製造晶片 帶旺台積電供應鏈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。