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專家看本周指標／美製造業景氣可望續揚

經濟日報 / 林士傑(台灣金融研訓院金融研究所所長)

本周美國將公布製造及消費等二大數據，製造業景氣領先指標6月耐久財訂單整體可望維持正成長但幅度減緩，但扣除交通運輸類後訂單及非國防資本財新訂單相對表現較佳，製造業景氣有機會持續反彈。

在消費方面，因紓困金效應，預估6月個人消費支出可望持續回溫，但個人所得恐再衰退，加上政府的小企業薪資保護計畫（PPP）及個人額外失業救濟金本月底即將到期，民主、共和二黨對紓困預算規模及項目歧見仍大，但事態緊急，預估趕在本月底前通過二黨折衷紓困方案的可能性仍高。

不過，未來即使順利通過第二波紓困計畫，金額恐也有縮減之虞，顯示失業的根本問題若未能解決，靠短期紓困民間消費經濟動能恐難以為繼。

勞動市場領先指標首次申請失業救濟人數7月18日當周反向增加，打破3月底以來持續下降的趨勢，7月就業改善幅度，可能不如先前預估樂觀，市場需提高警覺。

本周聯準會（Fed）召開7月份FOMC，須關注最新經濟情勢評估以及前瞻性指引討論二大重點，3月聯準會重下猛藥，目前金融市場流動性相對穩定，預估本月起到年底前的決策會議應該是聯準會針對寬鬆政策後續走向，透過前瞻性指引對市場釋出更清楚訊號的較好時機，針對維持接近零利率政策以及購債數量的較明確依據說明。

但前瞻性指引因為疫情變數仍多，以及國會紓困方案仍未有共識等二大因素，無論鎖定連結通膨及就業目標設定或是提出較具體時間表，均有決策的難度。

本周美、歐以及我國將公布第2季GDP數據，美歐表現遠較第1季差可預期，第3季表現是後續市場關注焦點。

我國第三大外銷訂單市場歐洲疫情經濟表現較市場預期為佳，預期第3季GDP反彈幅度大，近期歐元走強。

而根據紐約聯邦準備銀行及相關數據估算，美國第3季GDP季增年率亦有機會雙位數反彈，但前提是美歐新紓困措施須盡速到位。

我國預估在投資支出及政府支出挹注下，仍能力守連二季呈現正成長，第3季GDP表現觀察重點為出口、消費二大主軸，其中紡織、工具機、汽車零組件等傳產出口業者紓困措施須及時到位，以及設法透過政府振興三倍券引發的民間加碼熱潮來助攻三倍券本體，以擴大乘數效果，期以進一步有效延長及引導讓民眾及廠商創造新消費的示範效果，來產生擴大抵銷替代消費的效應。

GDP 聯準會 失業

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