彰化冷氣、冰箱汰換補助奏效 去年節電量全國第3
為提昇能源使用效率，彰化縣配合經濟部推出「設備汰換與智慧用電計畫」經費已全數核撥完畢，也因設備汰換踴躍，彰化縣統計2019年與2018年同期的住商部門用電量比較，共節省達 1億2196萬3229 度電、降低了2.689%，節電量為全國第三名。
經濟部能源局這項「設備汰換與智慧用電計畫」是依人口數補助經費，彰化縣獲得額度是全國六都之外最多的縣市，縣府補助縣內住宅、服務業及機關與學校汰換老舊空調、照明設備及建置能管系統與自宅汰換老舊空調及電冰箱，其中冰箱、冷氣機補助額度每台最高3000元、貨物稅2000元，反應熱烈。
縣府經綠處副處長王盟貴說，民眾都有汰換老舊家電需求，尤其住宅設備汰換申請踴躍，縣府去年還與多家電器行合作，協助推廣補助政策，許多民眾趁機汰換冷氣、冰箱，業者協助填寫表格，便利申請人，設備汰換計畫從2018年6月開辦至2019年10日9日終止，共受理4萬4415件，補助款項達2億1606萬5822元。
一般辦公室內的照明系統、空調設備都是耗電項目，彰化縣府鼓勵將耗電設備汰換成省電設備，縣府經濟暨綠能發展處指出，這次「集合住宅、服務業及機關與學校」補助窗型冷氣或分離式冷氣 1446 台、照明設備4萬6617具、室內停車場智慧照明873盞、能源管理系統共9套；受理「住宅」補助項目，冷氣3 萬 8037台、電冰箱1萬5116台，可有效達到節能省電的目標。
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