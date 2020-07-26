快訊

沒公德心！合歡山3車違停 被擋車主無奈丟車下山

彰化冷氣、冰箱汰換補助奏效 去年節電量全國第3

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府配合經濟部推出「設備汰換與智慧用電計畫」，縣內也達到節電目標。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府配合經濟部推出「設備汰換與智慧用電計畫」，縣內也達到節電目標。圖／彰化縣政府提供

為提昇能源使用效率，彰化縣配合經濟部推出「設備汰換與智慧用電計畫」經費已全數核撥完畢，也因設備汰換踴躍，彰化縣統計2019年與2018年同期的住商部門用電量比較，共節省達 1億2196萬3229 度電、降低了2.689%，節電量為全國第三名。

經濟部能源局這項「設備汰換與智慧用電計畫」是依人口數補助經費，彰化縣獲得額度是全國六都之外最多的縣市，縣府補助縣內住宅、服務業及機關與學校汰換老舊空調、照明設備及建置能管系統與自宅汰換老舊空調及電冰箱，其中冰箱、冷氣機補助額度每台最高3000元、貨物稅2000元，反應熱烈。

縣府經綠處副處長王盟貴說，民眾都有汰換老舊家電需求，尤其住宅設備汰換申請踴躍，縣府去年還與多家電器行合作，協助推廣補助政策，許多民眾趁機汰換冷氣、冰箱，業者協助填寫表格，便利申請人，設備汰換計畫從2018年6月開辦至2019年10日9日終止，共受理4萬4415件，補助款項達2億1606萬5822元。

一般辦公室內的照明系統、空調設備都是耗電項目，彰化縣府鼓勵將耗電設備汰換成省電設備，縣府經濟暨綠能發展處指出，這次「集合住宅、服務業及機關與學校」補助窗型冷氣或分離式冷氣 1446 台、照明設備4萬6617具、室內停車場智慧照明873盞、能源管理系統共9套；受理「住宅」補助項目，冷氣3 萬 8037台、電冰箱1萬5116台，可有效達到節能省電的目標。

彰化縣政府配合經濟部推出「設備汰換與智慧用電計畫」，民眾申請踴躍。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府配合經濟部推出「設備汰換與智慧用電計畫」，民眾申請踴躍。圖／彰化縣政府提供

冰箱

延伸閱讀

愛情車站52099 高鐵拍婚紗藏愛情密碼

煞車踏板插穿小腿 彰化駕駛開車撞電桿沒生命跡象

05：33台中霧峰規模4.1地震 最大震度彰化4級

感謝池府王爺 賴清德今到彰化大村賜福宮答謝

相關新聞

彰化冷氣、冰箱汰換補助奏效 去年節電量全國第3

為提昇能源使用效率，彰化縣配合經濟部推出「設備汰換與智慧用電計畫」經費已全數核撥完畢，也因設備汰換踴躍，彰化縣統計201...

廠商洽詢進駐宜科園區 有信心可解除「蚊子園區」列管

宜蘭科學園區目前土地出租率10%，被中央列管的「蚊子園區」。科技部今天表示，最近已有多家廠商積極洽商租地，預計8月底可以提升出租率到25%。

【總編開箱】閒置園區狂「養蚊」 台灣經濟只能佛系發展？

全台閒置園區，不勝枚舉，但好像都與中央政府無關。因為這些官員的思維裡，只負責生、不必負責養，反正浪費的是公帑，又不是公務員的薪水，園區死活成敗，完完全全只靠佛系教養。有機會、夠幸運，自然能活下來；倒楣、沒辦法撐下去，頂多再重生一次罷了。

鄧振中出席線上APEC經貿部長會議 呼籲各國防疫物資交流

今年APEC貿易部長會議昨（25）日於線上舉行，行政院政委鄧振中代表我國參與，並於會中強調我國防疫表現優異，第1季GDP...

6月景氣 估亮黃藍燈

國發會明（27）日發布6月景氣對策信號。新冠肺炎疫情重創全球經濟，衝擊仍在，但國內經濟表現則有回溫之勢，預期6月景氣對策...

Q2經濟成長率 有望上修

主計總處31日發布今年第2季經濟成長率概估。主計總處在5月28日預測第2季經濟成長為0.5%，為這波新冠肺炎疫情對我經濟...

新北工業區 每坪百萬超搶手

偏鄉工業區唱空城計，但大台北地區工業區卻一位難求，尤其是軟體及科技產業，以新北市五大經濟部編列工業區為例，搶手程度不輸豪...

鳳科要活化 結合在地產業需求

花蓮縣環保局想方設法活化鳳林環保科技園區，地方更期待園區能活絡，成為帶動花蓮中區發展的火車頭；學者建議縣府在活化時，要考...

花蓮最貴…8.6億蚊子園區 0廠商進駐

燠熱七月天，花東縱谷熱得像大火爐，花蓮鳳林鎮環保科技園區一片冷清，廿棟廠房排成兩排，外觀算新卻都拉下鐵門，園區空無一人，...

宜科拚翻身 先解封產業別限制

不管是地方主管，還是中央列管，工業區或各類科技園區閒置土地是永遠的痛，放鬆產業別限制或土地「解封」或許是最好解方，宜蘭的...

工業區蓋好蓋滿 經部：至少十年

各地方工業區常被外界看到有「大片空地」，外界質疑有「閒置」之嫌，更怕成為又一個「蚊子區」。對此，經濟部工業局官員指出，「...

閒置工業區大限到 業者動起來

經濟部工業局在民國一○七年九月公告工業區土地閒置調查，當時彰濱、雲科、利澤三工業區閒置土地名列前三名。面對工業局要求在今...

熱門新聞

客庄旅遊券逾200萬人登錄 客委會取消異地消費限制

花蓮最貴…8.6億蚊子園區 0廠商進駐

動滋券今晚24時截止登記 沒中農遊券、藝fun券者別錯過！

3倍券成本飆高 學者估效果有限

iPhone 12傳9月發表 台系鏈吃補

台南7成多列印發票 國稅局：雲端發票雙重獎項自動對獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。