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廠商洽詢進駐宜科園區 有信心可解除「蚊子園區」列管

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭科學園區今年初開放產業可以量產後，目前多家廠商洽詢有意進駐，希望在8月底前，土地出租率可以拉到25%。記者戴永華／攝影
宜蘭科學園區今年初開放產業可以量產後，目前多家廠商洽詢有意進駐，希望在8月底前，土地出租率可以拉到25%。記者戴永華／攝影

宜蘭科學園區目前土地出租率10%，被中央列管的「蚊子園區」。科技部今天表示，最近已有多家廠商積極洽商租地，預計8月底可以提升出租率到25%。

民國94年5月行政院同意籌設宜蘭科學園區，是國內第一個以軟體為主軸的科學園區，也是限制量產的園區。宜蘭向來重視環保，限定進駐宜蘭科學園區的產業必須以「通訊、數位內容產業、研發產業」為主且不得量產，由於限制太多，影響廠商進駐意願，被中央列管為「蚊子園區」。

竹科與縣政府積極爭取今年元月，宜蘭科學園區新增產業類別及開放量產環境影響說明書順利在環保署審查過關，可開放精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件材料系統等五大產業並且得以量產，很多廠商洽談進駐中。

宜科園區面積70公頃，可供廠商設廠進駐面積約一半，只租不售。科技部表示，第一期標準廠房出租率接近滿租，科管局正在興建第二期標準廠房，預計明年7月完工；此外，也有不少廠商要租地自建廠房，預計到8月底出租率將提升到25%。

竹科管理局表示，環評限制突破後，帶動宜科土地需求，目前有一家從事血液透析醫療器材的廠商有意自建廠房面積3.2公頃，另一家通訊廠商也想自建廠房面積1.73公頃，這兩家應該可以在8月底前繳租金，算是正式進駐，屆時土地出租率可提升到25%。

不過竹科也坦承，即使25%的出租率，仍無法解除「蚊子園區」列管，但他們對於宜科未來的發展「很有信心」可以解列。

宜蘭科學園區的二期標準廠房興建中，預計明年7月完工。記者戴永華／攝影
宜蘭科學園區的二期標準廠房興建中，預計明年7月完工。記者戴永華／攝影

竹科 環保 科技部

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