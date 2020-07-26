聽新聞
test
0:00 / 0:00

工業區蓋好蓋滿 經部：至少十年

聯合報 / 記者黃有容／專題報導
宜蘭科學園區目前正在興建二期廠房。記者戴永華／攝影
宜蘭科學園區目前正在興建二期廠房。記者戴永華／攝影

各地方工業區常被外界看到有「大片空地」，外界質疑有「閒置」之嫌，更怕成為又一個「蚊子區」。對此，經濟部工業局官員指出，「空地」不等於「閒置」，無論由中央管轄或地方自行管理，工業區都要經過層層計畫審核，其中包含「已有七成需求者」的要求，也就是，至少有七成土地，已經有廠商確定進駐，因此成為蚊子園區的可能性不高。

官員指出，以中型工業區來說，至少要花上十年時間才會「建好建滿」。

官員表示，以地方自行訂定管理辦法的工業區來說，要「動土」之前，第一關要經過環保署環評，下一步必須向內政部營建署提出開發計畫，最後，若工業區面積有卅公頃以上，必須向經濟部提交可行性規畫報告，若卅公頃以下，就由地方政府自行審核。

「三個關卡前提是要講清楚已有足夠需求者」，官員說，「有需求」的定義是至少有七成土地，已經有廠商確定進駐。

根據「產業創新條例」，閒置土地一段時間，主管機關就會公告及通知土地所有權人及利害關係人，在兩年期限內必須依法完成建築使用。官員指出，「一段時間」約三年，假如總計五年時間，無論中央或地方政府怎麼輔導，土地所有權人都沒有動過土地，依法就會強制拍賣。

為何雲林科技工業區及宜蘭利澤工業區還是有許多空地呢？官員指出，「空地」不等於「閒置」，上述的「五年」內，只要對土地運用規畫有任何動作，都不算是閒置。

這些工業區都分多期完工，官員說，較新完工的區域不可能馬上就工廠、辦公大樓林立，「以七十至九十公頃大小的工業區來說，幾乎所有區塊都要建設好、看不太到空地，至少要十年」。

彰濱工業區較為特殊，三區塊總計三六四三公頃，是經由填海造地而成，其中，崙尾區仍在「造地中」，由於公共設施還沒有完成，廠商也就還不能興建廠區。

蚊子 六四

延伸閱讀

三倍券上路10天 經部觀察市場商圈民眾消費意願高

紓困3.0拍板 經部預算最多

藍質疑中油印尼考察透過中間人 經部駁斥不認識

三倍券塑膠卡套不環保？ 經部解釋：民眾已有多種妙用

相關新聞

花蓮最貴…8.6億蚊子園區 0廠商進駐

燠熱七月天，花東縱谷熱得像大火爐，花蓮鳳林鎮環保科技園區一片冷清，廿棟廠房排成兩排，外觀算新卻都拉下鐵門，園區空無一人，...

閒置工業區大限到 業者動起來

經濟部工業局在民國一○七年九月公告工業區土地閒置調查，當時彰濱、雲科、利澤三工業區閒置土地名列前三名。面對工業局要求在今...

工業區蓋好蓋滿 經部：至少十年

各地方工業區常被外界看到有「大片空地」，外界質疑有「閒置」之嫌，更怕成為又一個「蚊子區」。對此，經濟部工業局官員指出，「...

鳳科要活化 結合在地產業需求

花蓮縣環保局想方設法活化鳳林環保科技園區，地方更期待園區能活絡，成為帶動花蓮中區發展的火車頭；學者建議縣府在活化時，要考...

新北工業區 每坪百萬超搶手

偏鄉工業區唱空城計，但大台北地區工業區卻一位難求，尤其是軟體及科技產業，以新北市五大經濟部編列工業區為例，搶手程度不輸豪...

宜科拚翻身 先解封產業別限制

不管是地方主管，還是中央列管，工業區或各類科技園區閒置土地是永遠的痛，放鬆產業別限制或土地「解封」或許是最好解方，宜蘭的...

未來兩週恐創用電高峰 中火3號機暫無重啟規劃

7月用電量頻頻破新高，台電預測，未來兩週可能是今夏用電量最高的時候，不過台電發言人張廷抒表示，目前暫無啟動中火3號機的規...

APEC貿易部長會議 七大結論一次看

今年APEC貿易部長會議今（25）日於線上舉行，行政院政委鄧振中代表我國參與，並於會中強調我國防疫表現優異，第1季GDP...

7月用電創高太陽能救援 台電擬鼓勵北部多裝置

7月天氣炎熱，用電量頻頻創高，不過因日照充足，太陽光電成功在尖峰用電時段扮演重要供電角色。台電指出，太陽光電裝置地區集中...

改變創造新巿場 託付寶問世專家看好

各界引頸期盼的台版餘額寶-街口託付寶終於上路，儘管外界好奇，甚至質疑巿場接受度，但談到金融科技新創，幾乎沒有人敢忽略街口支付在電子支付的影響力。街口金融科技在今年初舉行記者會說明託付寶的產品架構，雖然

信義房屋 領先業界推出「DiNDON智能賞屋」

信義房屋觀察發現，網路看屋服務越完善，物件瀏覽量、預約帶看量及成交時間表現都能好1倍以上，因此掌握趨勢，領先業界透過「圖像識別、深度學習等AI演算法自動3D建模」與「即時渲染」等新技術，率先推出「Di

熱門新聞

動滋券明天截止登記 教育部特別點名尾數1、2、6民眾

當年消費券短差670萬靠廖了以扛 三倍券用封套降風險

兒盟：6成3家長未與孩子討論三倍券用途 恐釀親子衝突

台南7成多列印發票 國稅局：雲端發票雙重獎項自動對獎

鴻海擴高階半導體據點 強攻電動車和5G應用

APEC貿易部長會議 七大結論一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。