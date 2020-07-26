工業區蓋好蓋滿 經部：至少十年

各地方工業區常被外界看到有「大片空地」，外界質疑有「閒置」之嫌，更怕成為又一個「蚊子區」。對此，經濟部工業局官員指出，「空地」不等於「閒置」，無論由中央管轄或地方自行管理，工業區都要經過層層計畫審核，其中包含「已有七成需求者」的要求，也就是，至少有七成土地，已經有廠商確定進駐，因此成為蚊子園區的可能性不高。

官員指出，以中型工業區來說，至少要花上十年時間才會「建好建滿」。

官員表示，以地方自行訂定管理辦法的工業區來說，要「動土」之前，第一關要經過環保署環評，下一步必須向內政部營建署提出開發計畫，最後，若工業區面積有卅公頃以上，必須向經濟部提交可行性規畫報告，若卅公頃以下，就由地方政府自行審核。

「三個關卡前提是要講清楚已有足夠需求者」，官員說，「有需求」的定義是至少有七成土地，已經有廠商確定進駐。

根據「產業創新條例」，閒置土地一段時間，主管機關就會公告及通知土地所有權人及利害關係人，在兩年期限內必須依法完成建築使用。官員指出，「一段時間」約三年，假如總計五年時間，無論中央或地方政府怎麼輔導，土地所有權人都沒有動過土地，依法就會強制拍賣。

為何雲林科技工業區及宜蘭利澤工業區還是有許多空地呢？官員指出，「空地」不等於「閒置」，上述的「五年」內，只要對土地運用規畫有任何動作，都不算是閒置。

這些工業區都分多期完工，官員說，較新完工的區域不可能馬上就工廠、辦公大樓林立，「以七十至九十公頃大小的工業區來說，幾乎所有區塊都要建設好、看不太到空地，至少要十年」。

彰濱工業區較為特殊，三區塊總計三六四三公頃，是經由填海造地而成，其中，崙尾區仍在「造地中」，由於公共設施還沒有完成，廠商也就還不能興建廠區。