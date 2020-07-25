團客旅遊禁令 延至8月底

台灣疫情早已趨緩，但國際疫情仍然嚴峻，想要出國旅遊得再等等了。交通部觀光局昨（24）日宣布，為有效防疫及衡酌疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至8月31日，後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。

據指出，在國境半封鎖的狀況下，包括航空、旅行社、國際觀光飯店、免稅店、機場內相關業者，受創極重，為下一波紓困3.0的主要業者。

而各界關心的兩岸和國際觀光與人員往來呵時有望開放，交通部先前規劃於10月1日起可視國際疫情變化，逐步開放出國旅遊及接待外籍旅客來台，但交通部強調，能否開放邊境並非交通部職權，故僅止於內部規劃，何時可以真正開放，還是要由疫情指揮中心來拍板。

由於國際的疫情狀況未見好轉，各國持續採取嚴格的邊境管制措施，僅商務或有特殊需求旅客得以有限度出入境外，觀光客不能自由旅行，有旅遊業者悲觀地認為，國際疫情沒有緩和跡象，國際旅遊到今年底恐怕都無法解禁。

觀光局說，前項有關旅客參團赴國外旅遊解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點（國外旅遊定型化契約第14條）規定辦理。後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。

另外，參團旅客取消8月31日以後的國外旅遊行程，其解約退費處理原則，以旅客取消時疫情指揮中心公布的國際疫情及建議等級辦理。