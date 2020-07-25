20電子大廠 出口額占三分之一

電子零組件上半年出口成長22.8%，為出口外銷火車頭，積體電路更是電子零組件出口廠中，表現最為亮眼的一支。財政部昨（24）日指出，台積電已經連續五年蟬聯出口榜首，且前20大出口廠，銷售額占總出口金額已達三分之一。

財政部統計處昨日發布專題分析報告，雖然就今年上半來看，多數主要出口貨類皆下滑，但電子零組件、資通與視聽產品出口卻雙雙創下歷年同期新高，電子零組件上半年出口607億美元，其中積體電路6月出口首度突破百億美元，累計上半年達到549億美元，產業龍頭台積電功不可沒。

統計處指出，作為全台外銷火車頭，台積電已從2015年起，連續五年蟬聯我國出口榜首，京元電子、美光及力成科技等電子大廠外銷排名也持續往前探。

除積體電路外，今年各項電子元件出口表現則是好壞參半，印刷電路雖受惠宅經濟與新興應用，也有年增7.3％的表現，但電容及電阻器上半年出口幾乎持平。

統計處表示，電子零組件約占全台出口比重38.4％，但是觀察全台前20大外銷前段班，過去五年內，近半外銷重心放在電子零組件，今年上半年由於國際需求強勁帶動，前段班更高度依賴電子零組件出口，外銷占比高達占64.9％。