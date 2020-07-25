航空業者…再通報400人
受新冠肺炎疫情衝擊，航空業景氣仍在谷底。勞動部昨（24）日發布減班休息（俗稱無薪假）統計，運輸及倉儲業本期新增503人實施無薪假，據了解，主因是一家中型航空公司通報400多人實施無薪假。
統計指出，目前運輸及倉儲業有53家、1,138人實施無薪假；一周內增加五家、503人，引發外界關注。
在這波疫情中，航空業受傷慘重。華航在今年6月開始實施無薪假，人數多達2,100人，但7月中時則通報解除，使得運輸及倉儲業實施無薪假人數減少635人。沒想到才隔一周，又有某家中型航空公司通報400多人實施無薪假。
至於其他服務業，受惠於國內內需回溫，國人瘋國旅，因此無薪假有減緩之勢。最明顯是住宿及餐飲業，實施無薪假持續降至49家、715人。包含旅行社在內的支援服務業，因國外旅遊仍暫緩，本期有71家、646人實施無薪假，較上一期略增四家、59人。
此外，專業科學及技術服務業本期有52家、565人實施無薪假，較上期略增兩家、36人。
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