無薪假惡化 家數、人數雙升

勞動部昨（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，因製造業無薪假持續惡化中，致目前實施無薪假家數和人數再度升高至1,049家，2萬5,208人；其中製造業家數及人數皆創新冠肺炎疫情爆發以來的新高，達353家、1萬6,517人。

圖／經濟日報提供 自今年初爆發疫情以來，企業實施無薪假家數及人數持續上升，直至7月隨著國內疫情趨緩，內需回溫，一度出現連續兩周明顯減緩之勢；但勞動部昨日公布最新統計，整體實施無薪假家數和人數再度上升至1,049家，2萬5,208人，較上一期新增75家，1,601人。

勞動部官員指出，儘管國內疫情趨緩，國旅和內需回溫，但製造業受到海外訂單減少影響，無薪假仍持續惡化。目前製造業總計有353家、1萬6,517人實施無薪假，一周內增加38家、590人。

官員說，這期製造業實施無薪假的人數及家數皆創疫情以來新高，人數更是占全部實施減班休息的三分之二。

製造業中，金屬機電業為無薪假重災區，家數及人數都增加，主要是工具機上下游產業受訂單減少而實施無薪假。

勞動部統計顯示，金屬機電工業目前有172家、6,094人實施無薪假，一周內增加28家、765人，顯示金屬機電業景氣及就業市場情況仍在惡化中。

包括紡織業在內的民生工業，則有76家、4,284人實施無薪假，較上期增加七家、176人。至於化學工業則有71家、4,884人實施無薪假，較上一期減少439人，家數則仍維持71家。官員說，民生工業及化學工業的無薪假仍在高檔，沒有明顯下降。

至於資訊電子工業則有34家、1,255人實施無薪假，較上一期增加三家、88人。

服務業方面，批發及零售業無薪假亦上升至332家、4,778人，一周內增加26家、434人；官員分析，因為批發業向來與製造業出口連動大，受到製造業訂單減少拖累，致無薪假跟著再度走升。

官員表示，因歐美國家陸續爆發第二波疫情，民間消費仍未回溫，致我製造業訂單減少，此情況並非國內政策可以改變，製造業無薪假恐難在短期內明顯下降，後續影響仍須進一步觀察。