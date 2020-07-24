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瑞銀：黃金年底前可望升至2000美元 9年新高

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
黃金是今年以來表現最亮眼的資產之一。歐新社資料照片
黃金是今年以來表現最亮眼的資產之一。歐新社資料照片

黃金是今年以來表現最亮眼的資產之一，今年至今已大漲23.6%， 漲勢甚至超過2009年全球金融危機時期。瑞銀今表示，隨著美總統大選將近與疫情肆虐，在低利率環境下，預估黃金至今年底可望升至每盎司2000美元，將刷新2011年盤中最高點， 但明年央行寬鬆力道到達頂點後將會使金價出現賣壓。

瑞銀表示，2019年5月金價不到1300美元，但近期中美關係進一步緊張，雖然疫苗研發有正面的消息，但新冠肺炎疫情前景仍然不確定。除此之外，油價上漲和石油需求較預期強，也引發對通膨的憂慮。同時，美元似乎加速走弱，今年內會繼續拉抬黃金價格，黃金避險作用將更彰顯。

瑞銀預估，今年底之前金價可望升至2000美元，將刷新2011年的盤中最高點記錄1921美元，但進入2021年後，因經濟復甦將加快腳步，疫苗問世及各國央行的寬鬆措施達到高峰，將可能引發投資者拋售ETF，而使金價見頂，因此預估2021年3月金價降至1950美元/盎司，2021年6月底再降至1900美元。

金價 瑞銀 疫情

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