快訊

台北39.7度！熱到刷新4歷史紀錄 氣象局：恐更高溫

桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台經院提四大不確定因素 包括疫情復發和紓困終止

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
台經院景氣預測中心主任孫明德。　記者吳曼筠／攝影
台經院景氣預測中心主任孫明德。　記者吳曼筠／攝影

台灣經濟研究院今（24）日公布最新經濟預測時，提出四大不確定因素，包括疫情的復發、美中摩擦加劇、財政政策紓困是否持續、氣候異常。

台經院景氣預測中心主任孫明德簡報時提出四大不確定因素，其未來發展對經濟有較大的影響。一、疫情的復發。最近美國、日本都出現疫情的擴散。美國確診人數再度增加，剛開始3月的時候一天3萬人已經很多，現在是一天六、七萬人，甚至可能衝擊美國總統的選情。

可以從疫情死亡率觀察各國的經濟成長。有個不精確的說法，在死亡率前面加個負號，就是該國的經濟成長率。全球的死亡率是4.1%，歐洲是7.5%，歐洲的GDP預測衰退8%。

二、美中的摩擦加劇。美國和中國先打了貿易戰；再打了金融戰，不允許政府的資金投資中國的股票；第三個是科技戰，包括對華為、中興的制裁；再來，美國要退出WTO，要切斷WHO的資金，不希望它跟中國走太近；接下來是香港的問題，不要給香港特別待遇。

三、紓困的財政政策是否持續。疫情發生後，各國普遍動用貨幣政策和財政政策，各國的財政政策也大同小異，包括對家庭的補貼、減稅等等，而且規模很大。美國投入了2兆美元，占GDP的10%，德國花了GDP的30%到40%，值得注意的是，很多國家的紓困即將在第3季結束。

這兩天美國正在談一個新的1兆美元的紓困計畫，歐洲也在談幾千億歐元的計畫，如果有新的財政計畫實施，落實在第4季，整個政府的支援仍可以維持經濟，如果突然終止在第3季，第4季的經濟成長就會受到影響。

四、氣候異常。中國和日本最近都發生水災。台經院院長張建一補充說，不管三峽大壩是否安全，水災都已經發生了，不僅是財產損失而已，還很擔心水災過後的疾病問題。

疫情

延伸閱讀

胡錫進：美國駐成都總領事館 需在下周一10時前關閉

陸專家：未來三個月中美恐出現「高度不可預測性事件」

鋼索外交！ 北京雖強硬卻不撕破臉

營業氣候測驗點連兩月走升 景氣上揚趨勢明顯

相關新聞

失業率六月反降 國民黨智庫：恐年輕人畢業就不找工作

新冠肺炎疫情趨緩，政府著手振興國內經濟，往年因畢業潮大幅暴漲的6月份失業率不升反降，從5月份4.1%降為3.96％。但國...

營業氣候測驗點連兩月走升 景氣上揚趨勢明顯

台灣經濟研究院今（24）日發布6月營業氣候測驗點，製造業、服務業和營建業全部上升，這是三大行業連續第二個月同步上揚。台經...

台經院提四大不確定因素 包括疫情復發和紓困終止

台灣經濟研究院今（24）日公布最新經濟預測時，提出四大不確定因素，包括疫情的復發、美中摩擦加劇、財政政策紓困是否持續、氣...

內需+民間投資增溫 台經院上修經濟成長率為1.83％

繼中經院日前上修今年經濟成長率，台經院今天發布最新經濟預測，基於下半年全球經濟活動將逐漸重回正軌，有助於需求回溫，加上國...

國外疫情險峻 國內製造業無薪假家數、人數創新高

連續兩周無薪假人數減少後，勞動部今(24)日公布最新無薪假數據，本周減班休息家數1049家、2萬5208人，較上周增加7...

製造業再惡化...無薪假人數升高逾2.5萬人、達1,049家

勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，因製造業無薪假持續惡化，無薪假家數和人數再度升高，目前1,049家...

LV、香奈兒店面都指名 這對裝潢夫妻檔拚到上市

想像一下，當你走進台北101或是微風廣場，穿梭在精品品牌之間，Cartier、Fendi、Gucci……，品牌或許不同，但它們店面的設計裝修，可能都是同一家。

新南向行銷拓展協助方案 搶攻星馬印疫後商機

受美中貿易摩擦及新冠肺炎疫情影響，全球經濟貿易活動受限，經濟部國際貿易局與外貿協會特別舉辦「新南向行銷拓展協助方案：東協...

6月工業生產 同期新高

經濟部統計處昨（23）日發布6月工業生產指數114.47，創歷年同月新高，年增7.34%，連五紅。統計處分析，受惠於半導...

蔡總統：看見生醫五大進展

亞洲生技大會昨（23）日舉行開幕典禮，蔡英文總統應邀致詞表示，台灣生技業技術創新，近期有許多新藥陸續成功解盲，已看到生醫...

名家觀點／責任投資 創造企業共好

新冠疫情造成全球金融市場劇烈波動，重視ESG（環境、社會和公司治理）的企業股價表現出高耐震性，讓責任投資關注度竄升，國泰...

財長專訪／內閣「小林全」 不輕言減稅

減稅是促進經濟發展的政策工具之一，但減稅減過頭，對於財政穩健的戕害也不容小覷。財政部長蘇建榮在接受本報專訪時笑說，他「最...

熱門新聞

退休師不滿「舉債辦福利」撕三倍券 王浩宇揭師目的轟丟臉

整理包／客庄旅遊券新版登錄方式看這！下周三抽籤

當年三拍沒人要 他押寶14年轉手賺200億

談託付寶爭議 街口胡亦嘉：我乖乖 就會讓我上線嗎？

台幣高利活儲 年息喊到2％

客委會更新旅遊券登錄系統 網友仍反應「好怪阿」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。