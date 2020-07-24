台經院提四大不確定因素 包括疫情復發和紓困終止

台灣經濟研究院今（24）日公布最新經濟預測時，提出四大不確定因素，包括疫情的復發、美中摩擦加劇、財政政策紓困是否持續、氣候異常。

台經院景氣預測中心主任孫明德簡報時提出四大不確定因素，其未來發展對經濟有較大的影響。一、疫情的復發。最近美國、日本都出現疫情的擴散。美國確診人數再度增加，剛開始3月的時候一天3萬人已經很多，現在是一天六、七萬人，甚至可能衝擊美國總統的選情。

可以從疫情死亡率觀察各國的經濟成長。有個不精確的說法，在死亡率前面加個負號，就是該國的經濟成長率。全球的死亡率是4.1%，歐洲是7.5%，歐洲的GDP預測衰退8%。

二、美中的摩擦加劇。美國和中國先打了貿易戰；再打了金融戰，不允許政府的資金投資中國的股票；第三個是科技戰，包括對華為、中興的制裁；再來，美國要退出WTO，要切斷WHO的資金，不希望它跟中國走太近；接下來是香港的問題，不要給香港特別待遇。

三、紓困的財政政策是否持續。疫情發生後，各國普遍動用貨幣政策和財政政策，各國的財政政策也大同小異，包括對家庭的補貼、減稅等等，而且規模很大。美國投入了2兆美元，占GDP的10%，德國花了GDP的30%到40%，值得注意的是，很多國家的紓困即將在第3季結束。

這兩天美國正在談一個新的1兆美元的紓困計畫，歐洲也在談幾千億歐元的計畫，如果有新的財政計畫實施，落實在第4季，整個政府的支援仍可以維持經濟，如果突然終止在第3季，第4季的經濟成長就會受到影響。

四、氣候異常。中國和日本最近都發生水災。台經院院長張建一補充說，不管三峽大壩是否安全，水災都已經發生了，不僅是財產損失而已，還很擔心水災過後的疾病問題。