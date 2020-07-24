快訊

下期威力彩上看31億！如果中頭獎可以買哪一棟最頂級豪宅

威力彩摃龜下期上看31億 里長辦活動：包牌規模會更大

中美關係惡化 推升避險貨幣日圓匯價

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

美國政府21日關閉中國大陸駐休士頓總領事館，甚至美國總統川普還表示，關閉更多領事館的可能性一直存在，中美關係惡化，避險貨幣日圓應聲大漲，周五日圓升值逾0.4%，升勢比新台幣還猛

日本政府在7月月報中連續第二個月小幅上修對經濟的看法，顯露疫情引發的衰退有回升跡象，後又有美國政府下令關閉中國駐休士頓領事館，以保護美國知識產權和美國人的私人信息，並傳出中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可等報復行動；兩強關係惡化，提振日圓氣勢，今天上午來到106.41日圓，6月下旬以來最強。

中美關係惡化加劇了投資者的憂慮，不只日圓，其他貨幣對美元也走強，避險貨幣瑞郎來到0.9244附近的相對高點，英鎊和歐元也對美元走強，更讓美元後市雪上加霜。

日圓

延伸閱讀

【重磅快評】美國關閉中國駐休斯頓領事館的弦外之音

美國下令關閉！中國駐休士頓總領事館 持續開放

美國關閉中國領事館》是全面宣戰準備斷交，還是「比誰大聲」而已？

嚴防美中衝突掃到台灣！川普關閉中國外館不只為了選情？

相關新聞

失業率六月反降 國民黨智庫：恐年輕人畢業就不找工作

新冠肺炎疫情趨緩，政府著手振興國內經濟，往年因畢業潮大幅暴漲的6月份失業率不升反降，從5月份4.1%降為3.96％。但國...

營業氣候測驗點連兩月走升 景氣上揚趨勢明顯

台灣經濟研究院今（24）日發布6月營業氣候測驗點，製造業、服務業和營建業全部上升，這是三大行業連續第二個月同步上揚。台經...

國外疫情險峻 國內製造業無薪假家數、人數創新高

連續兩周無薪假人數減少後，勞動部今(24)日公布最新無薪假數據，本周減班休息家數1049家、2萬5208人，較上周增加7...

製造業再惡化...無薪假人數升高逾2.5萬人、達1,049家

勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，因製造業無薪假持續惡化，無薪假家數和人數再度升高，目前1,049家...

LV、香奈兒店面都指名 這對裝潢夫妻檔拚到上市

想像一下，當你走進台北101或是微風廣場，穿梭在精品品牌之間，Cartier、Fendi、Gucci……，品牌或許不同，但它們店面的設計裝修，可能都是同一家。

新南向行銷拓展協助方案 搶攻星馬印疫後商機

受美中貿易摩擦及新冠肺炎疫情影響，全球經濟貿易活動受限，經濟部國際貿易局與外貿協會特別舉辦「新南向行銷拓展協助方案：東協...

6月工業生產 同期新高

經濟部統計處昨（23）日發布6月工業生產指數114.47，創歷年同月新高，年增7.34%，連五紅。統計處分析，受惠於半導...

蔡總統：看見生醫五大進展

亞洲生技大會昨（23）日舉行開幕典禮，蔡英文總統應邀致詞表示，台灣生技業技術創新，近期有許多新藥陸續成功解盲，已看到生醫...

名家觀點／責任投資 創造企業共好

新冠疫情造成全球金融市場劇烈波動，重視ESG（環境、社會和公司治理）的企業股價表現出高耐震性，讓責任投資關注度竄升，國泰...

財長專訪／內閣「小林全」 不輕言減稅

減稅是促進經濟發展的政策工具之一，但減稅減過頭，對於財政穩健的戕害也不容小覷。財政部長蘇建榮在接受本報專訪時笑說，他「最...

王文淵：盼立院與業界多溝通

全國工業總會理事長王文淵昨（23）日率團拜訪立法院長游錫堃，針對經濟產業、全球及兩岸局勢交換意見，王文淵表示，希望立院通...

生醫新創基地啟用 大咖助陣

亞洲生技展開幕，國家生技研究園區的創服育成中心昨（23）日宣布，正式啟動生醫新創加速基地，繼阿斯特捷利康、安進等國際藥廠...

熱門新聞

退休師不滿「舉債辦福利」撕三倍券 王浩宇揭師目的轟丟臉

整理包／客庄旅遊券新版登錄方式看這！下周三抽籤

當年三拍沒人要 他押寶14年轉手賺200億

談託付寶爭議 街口胡亦嘉：我乖乖 就會讓我上線嗎？

客委會更新旅遊券登錄系統 網友仍反應「好怪阿」

台幣高利活儲 年息喊到2％

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。