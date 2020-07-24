中美關係惡化 推升避險貨幣日圓匯價
美國政府21日關閉中國大陸駐休士頓總領事館，甚至美國總統川普還表示，關閉更多領事館的可能性一直存在，中美關係惡化，避險貨幣日圓應聲大漲，周五日圓升值逾0.4%，升勢比新台幣還猛
日本政府在7月月報中連續第二個月小幅上修對經濟的看法，顯露疫情引發的衰退有回升跡象，後又有美國政府下令關閉中國駐休士頓領事館，以保護美國知識產權和美國人的私人信息，並傳出中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可等報復行動；兩強關係惡化，提振日圓氣勢，今天上午來到106.41日圓，6月下旬以來最強。
中美關係惡化加劇了投資者的憂慮，不只日圓，其他貨幣對美元也走強，避險貨幣瑞郎來到0.9244附近的相對高點，英鎊和歐元也對美元走強，更讓美元後市雪上加霜。
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