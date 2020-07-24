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製造業再惡化...無薪假人數升高逾2.5萬人、達1,049家
勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，因製造業無薪假持續惡化，無薪假家數和人數再度升高，目前1,049家，25,208人實施無薪假，較上一期新增75家，1,601人。
儘管國內內需回溫，國旅升溫，住宿餐飲業無薪假已明顯改善；但製造業受到海外訂單減情況，無薪假仍持續惡化。
勞動部指出，目前製造業總計有353家、16,517人實施無薪假，一周內增加38家、590人。
其中，金屬機電工業是無薪假重災區，目前有172家、6,094人實施無薪假，一周內增加28家、765人，情況仍在惡化中。民生工業則有76家、4,282人實施無薪假，較上期增加7家、176人。
至於化學工業則有71家、4,884人實施無薪假，較上一期減少439人；資訊電子工業則有34家、1,255人實施無薪假，較上一期增加3家、88人。
服務業方面，批發零售業無薪假亦上升至332家、4,778人，一周內增加26家、434人，主要是因為批發業與製造業出口連動大，受到製造業訂單減少之拖累。
運輸倉儲業無薪假情況於上周因華航取消無薪假而大減48家、635人，但本周無薪假再度飆升至53家、1,138人，家數增加5家，人數增加503人，其後續發展值得觀察。
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