財長接受專訪：看到香港資金匯回

境外資金匯回專法將於8月15日上路滿一年，財政部長蘇建榮昨（23）日接受本報專訪時首度透露，近期匯回資金有不少來自香港，預計在首年優惠稅率將屆期及香港動盪兩大因素牽動下，專法上路首年申請匯回金額上看1,600億元。

他也表示，《境外資金匯回管理運用及課稅條例》若要修法延長或調降稅率，必須通過亞太洗錢防制組織（APG）洗錢防制審查，難度相當高，目前修法不在考慮範圍。

香港國安法動盪，政府積極吸引香港金融人才來台，如今人才尚未鮭魚返鄉，資金已先一步回流。蘇建榮表示，近期已發現不少匯回資金是來自於香港，外在環境的變化加速台商調整海外資金部署。

不只透過專法回台，蘇建榮說，海外資金若是本金而非所得，就沒有課稅的問題，也可透過解釋令、循現行稅制回台，換言之，實際從香港匯回的資金可能更多。

圖／經濟日報提供

根據財政部統計，截至7月22日，共受理682件申請適用專法案件，申請匯回金額達1,390億元，已超過當時的低推估目標1,333億元。蘇建榮表示，近期每個工作天申請金額約20億元，到專法上路滿周年（8月15日）之際，可望達到1,500億，甚至上看1,600億元。

不過專法施行第二年稅率將從8%調整為10%，外界預期資金匯回意願將會大減，蘇建榮表示，相較於海外所得最低稅負制的20%，稅率10%還相對優惠，仍有誘因。他也首度開出第二年KPI，「目標希望申請金額至少達1,000億元以上」。

是否可能修法延長專法施行期限，或再調降稅率？蘇建榮強調，當時經過行政院拍板，專法實施年限就是兩年，且當時立法時，也特別向APG確認無違反相關規定，若要修法，須過APG這關，「遊戲規則很難改變」。

蘇建榮表示，針對透過專法匯回資金並用於實質投資者，稅率可再減半，就是希望增加台商落地投資，帶動就業機會。

他也指出，專法「蘿蔔」之後，「棒子」馬上就要登場，依據專法通過時的立法院附帶決議，財政部須在專法施行兩年期滿後一年內，也就是2022年的8月前，報請行政院核定反避稅條款「受控外國公司（CFC）」施行日期，台商應把握專法施行期間，讓資金儘早回台。