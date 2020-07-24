財長專訪／蘇建榮：用AI、大數據找稅源

財政部長蘇建榮昨（23）日接受本報專訪表示，新任期的當務之急不外乎財政穩健、稅制改革與擴大稅基齊頭並進、紓困振興等三大面向。

蘇建榮表示，新冠肺炎對經濟帶來嚴重衝擊，是去年始料未及，多虧近幾年財政穩健，有足夠能量因應，而他念茲在茲的財政穩健，今後也將是施政重中之重。

其次，稅制結構的調整是一大重點，同時如何抓住流失的稅基也是關鍵。蘇建榮表示，除了下會期推出許多稅法修正案外，財政部也透過AI人工智慧、大數據找稅源，精進選案查核能力，鎖定網路交易、地下經濟。

而因應疫情所推出的紓困振興，財政部也不缺席，蘇建榮表示，目前已在研議符合受疫情影響的企業，今年9月可免辦營所稅暫繳申報；此外也有延期或分期繳稅、溢付留抵營業稅退稅等措施，協助納稅人紓困。以下為蘇建榮專訪紀要：

問：新任期的當務之急，最想做的事情是什麼？

答：這個任期一開始就遇到新冠肺炎疫情，疫情考驗到財政因應能力，政府在面對外在衝擊的時候，財政能量的多寡，決定可以做多少事情。520上任後，很重要的課題是要讓我們政府的財政，長期能維持穩健，短期則能有足夠的子彈，可因應衝擊。

政府財政最主要財源是稅收，不過我國稅收目前有50%是來自所得稅，僅35%來自消費稅，這樣的稅收結構與國際上有落差，像是歐盟國家其消費稅與所得稅比重大致上都是相當，從財政穩健的角度來，租稅結構也要適度調整。

問：如何調整租稅結構？有何具體做法？

答：租稅結構的調整可從稅率、稅基兩方面去思考。我一直強調，稅基的重要性大過於稅率，如果能夠抓住流失的稅基，一方面可達到租稅公平，一方面也可增加稅收。

過去我當學者時，總以為推動稅改要從稅制上來做，但擔任財政部長後才發現，很多時候受限於政治現實，推動稅制改革不易，稅基的擴大是比較可行的方法。

未來在稅基的擴大上，除了儘量去減少法定減稅外，在大數據上面，也希望能透過可掌握的資訊，來掌握稅源，尤其現在數位發展已經相當成熟，財政部有財政資訊中心，海關端也有相關系統，透過各種資訊整合，上游、下游串連起來，將可適度抓回流失的稅基，例如地下經濟、網路交易。

目前AI查稅雖僅是在初步發展階段，但國稅局有許多選案查核的高手，透過他們的經驗累積，不斷精進電腦選案方式，未來準確率就會提高。

問：除了抓住流失稅基，未來還推哪些稅法修正？

答：下會期將會修正所得基本稅額條例，將未上市櫃股票交易所得重新納入最低稅負制，這也是抓回稅基的方式之一，避免透過股權交易，把應稅所得轉換為免稅所得，藉此規避納稅。

目前修法正在預告階段，近期財政部也拜會了立法院財委會立委，未來將召開公聽會。對於外界質疑這項修法將打壓生技股及新創，財政部都會參考相關意見。

下會期包括稅捐稽徵法加重惡意逃漏稅罰則、權證避險降稅五年、貨物稅汰舊換新退稅優惠延長五年等，也都會陸續送進立法院。

圖／經濟日報提供

談當沖降稅 考慮延長

問：當沖降稅明年底將屆滿，是否再度延長？

答：金管會若認為需要再延長，可以提出稅式支出報告，財政部再來作評估。

立法院2017年修正通過《證券交易稅》條例修正案，從當年4月28日起，將當沖交易的證交稅稅率，從原本的千分之3降為千分之1.5，實施一年，到2018年4月27日止。

後來又再度修法延長三年八個月，到明年12月31日止。當沖降稅帶動台股動能，也替政府帶進大量稅收。

最近台股一天的成交量都二、三千億元，是近十幾年的榮景，前一陣成交量還3,000億元，對證交稅稅收不無小補，今年證交稅稅收會比預期高。

編列今年證交稅稅收預算時，成交量預估是1,700多億元，但目前日均量都已超過這個數字。今年證交稅稅收預算數是1,065億元，若看預算分配數已超過。

問：當沖降稅期間只剩一年半，與金管會何時展開溝通？

答：金管會自己要先有想法，財政部是被動角色，畢竟股市發展主管機關是金管會，最後還是要報行政院同意，仍要依程序，金管會要提出自己的想法。

金管會2018年提出的稅式支出報告曾預估，當沖降稅延長三年後，台股日均量將維持在1,185億元到1,260億元，三年合計可增加110億元稅收。

我不希望很多部會什麼都不做，就要減稅，最討厭這樣，以為減稅可以解決一切問題，目的事業主管部會對產業發展要有一套想法。

解決彰銀案 要看時機

問：這次彰銀改選，公股保住經營權，彰銀跟台新金的紛擾到底該如何解決？彰銀的下一步如何走？

答：官司案8月21日將宣判，雙方不滿意可能仍會上訴，某種角度來看，台新是有想要退，我們也間接獲知他們想退，但沒說如何退。

如何退是未來必須思考的問題，財政部也要去面對；退場機制也要符合相關金融監理法規，例如承接者持股超過5%要申報、10%要先核准等。

台新上次在彰銀董事會申請釋股，這是他可以選擇的，目前情況要公股全吃是不可能的事，公股吃不下這些，即使我要想吃，立院部門可能也有意見，目前也沒有正式管道去談這個問題，這件事可能要有點時間但希望可以解決。

台新金的退場，要看時機、準備充不充分，都是雙方未來必須面對、大家必須去談的，畢竟都是大股東。

我們當然不希望台新金賣彰銀持股退場，結果是再出現另一個大股東，當然希望台新金持股能分散賣。

問：除了兆元振興融資方案及百億創投投資專案外，公股銀行管理有無新的政策要求？

答：目前公股銀行主要獲利來自利差，希望能做大財富管理業務的大餅，特別是台商海外資金匯回後，像兆豐以往少做個金，現在也開始做了。

除此，公股銀行可協助中小企業，等這些中小企業變成大企業後，就是公股銀行的忠實客戶。

另一方面，財政部也希望公股銀行更新老舊的資訊系統，發展金融科技等數位金融。