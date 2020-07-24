財長專訪／內閣「小林全」 不輕言減稅

減稅是促進經濟發展的政策工具之一，但減稅減過頭，對於財政穩健的戕害也不容小覷。財政部長蘇建榮在接受本報專訪時笑說，他「最討厭」部會不去思考政策，成天只想減稅；在內閣中，他扮演「小林全」角色，蘇揆也曾開玩笑說，任何（花錢）政策要推，都得財政部點頭才能做。

蘇建榮出身於綠營智庫，相當重視財政紀律，被稱為「小林全」，與力求降稅刺激經濟動能的國發會主委龔明鑫形成鮮明對比，提到兩人在內閣互動，蘇建榮笑說，其實他們是好朋友，溝通無礙。

面對各部會提出的減稅，蘇建榮有其底線，若非得透過減稅不可，他最在意的，就是到底減稅後能不能增加就業機會，是不是確實有助經濟發展，否則減稅等於白減。

行政院長蘇貞昌也曾在公開場合說過，任何政策一定得過財政部這關。蘇建榮對此笑說，這是院長客氣之詞，行政院團隊重視財政穩健，在討論政策時，主計長點頭、財政部點頭，確保有錢、財政可支撐，才能順利推動。

蘇建榮可說是近年來最低調的財政部長之一。他的行事作風有多低調？有位會計師私下透露，他曾在雪梨機場巧遇蘇建榮，原來當時他將前往智利參與APEC財長會議，途經雪梨轉機，身邊沒有大批隨扈跟隨，在雪梨機場晃啊晃，會計師上前打招呼，要邀他去VIP室休息，蘇建榮也笑著婉拒。

不僅低調，對於官位，蘇建榮也看得雲淡風輕。520前內閣改組，各方傳言不斷，面對媒體詢問是否有「好消息」？蘇建榮都笑說，回學校教書也算一種好消息，學者出身的「蘇部長」，仍難忘情「蘇教授」對於教學的熱忱。