6月工業生產 同期新高

經濟部統計處昨（23）日發布6月工業生產指數114.47，創歷年同月新高，年增7.34%，連五紅。統計處分析，受惠於半導體高階製程需求強勁、遠距商機持續發酵，電子產業表現依舊暢旺，不過，傳統產業仍呈兩位數衰退，但減幅已出現收斂跡象。

經濟部統計處昨日公布6月工業生產指數，其中占比最大的製造業生產指數為114.62，年增7.81%，二項指數皆創歷年同月新高，且連續五個月正成長。

統計處副處長王淑娟指出，6月電子零組件業、積體電路業生產指數均創歷年單月新高，分別連續七個月、八個月雙位數正成長，力道非常強勁。主要是因為今年5G基礎建設加速，高效能運算需求擴增，加上遠距應用產品相關晶片需求仍殷所致。

其中，液晶面板及其組件業受惠電視及IT面板需求俱增，年增7.63%；電腦電子產品及光學製品業年增近兩成，受惠國內產能擴增，可攜式電腦、伺服器、網通設備、電腦設備零件需求熱絡所致。

至於傳統產業，雖國際原物料價格回穩，激勵部分買氣回籠，但國際疫情延燒仍衝擊市場需求，致主要傳產如石油及煤製品、汽車及其零件業、紡織業仍呈雙位數衰退；金屬製品業、機械設備業、化學原材料業及基本金屬業也持續負成長。

此外，經濟部同時公布零售業上半年表現，呈現「三好兩壞」，超級市場、便利商店、量販店上半年營業額均攀上歷史高點，超市更創下史上最大年增幅；不過，百貨業、免稅店上半年的營收分別衰退9.7%及31.1%，同步寫下史上最大減幅。

零售業的部分，6月營業額3,072億元，雖國內人潮回流但仍不敵疫情衝擊，年減1.3%。餐飲業6月營業額則為638億元，年減7%，減幅持續收斂。

王淑娟表示，7月零售、餐飲業有望翻紅，統計處預估，7月批發業年減7%至年減4%；零售業約年減2%至年增1%；餐飲業則估年減3%至持平。