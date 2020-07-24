蔡總統：看見生醫五大進展
亞洲生技大會昨（23）日舉行開幕典禮，蔡英文總統應邀致詞表示，台灣生技業技術創新，近期有許多新藥陸續成功解盲，已看到生醫發展五大進展；科技部長吳政忠強調，現在最大目標就是要吸引國外創投來台投資。
除了蔡總統及吳政忠之外，農委會主委陳吉仲、衛福部次長何啟功及各國駐台代表等均出席活動。今年亞洲生技大會一大亮點，是有十多家國際級創投及生醫加速器主動尋求與台合作。
蔡總統表示，台灣近兩年執行臨床試驗超過300件，有八成是和跨國大廠合作，顯示國際級資金和技術加碼投資台灣。去年生醫產業營業額成長8.7%，成長幅度是近年來新高，投資總額逾551億元。
蔡總統表示，近年來台灣積極發展數位醫療及精準醫療，《生技新藥產業發展條例》將在2021年落日，政府正在以前瞻10年產業發展需求和戰略思維，規劃下一波鼓勵新藥研發的創新法案。
針對今年生技大會在產業的重要進展，蔡總統提出五點：第一，很多生醫技術有突破性的進展。自從前年開放六大類細胞治療項目以來，台灣的先進療法及再生醫學已經邁入新里程碑。透過基因檢測技術加上大數據分析，可以強化精準醫療的發展，並接受國際藥廠委託合作。
第二，生技產業技術創新，包括奈米醫材、創新醫材的應用，都受到國際矚目；第三，在新藥授權方面，近期很多新藥陸續成功解盲，台灣並出現有史以來最高額的新藥授權案，相信可以繼續帶動生技市場投資的動能和信心。
第四，這次在生技展前已經進行1,000多場一對一的媒合會，預估有可能會創下2,000場的紀錄，這麼密集、頻繁的國際合作洽談，相信可以繼續為台灣產業注入活水；第五，透過這次大會，希望共同找出疫情後生技產業的新布局和新契機。
科技部昨天也在亞洲生技大會中設立專區，吳政忠表示，台灣防疫成果讓國際企業關注到台灣生醫研發能量，為小型生技新創帶來機會。
吳政忠表示，台灣科技預算一年約1,100到1,200億元，比資金很難跟別國競爭，科技部會攜手其他部會爭取國外資金，未來新創的KPI應該是國外資金進來多少，而不是新創家數多少，做法上首先對內要先整隊，串聯政府各部會資源一起合作發揮綜效；其次一致對外，例如亞洲生技大會最大目標是吸引國外創投來台。
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