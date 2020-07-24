名家觀點／責任投資 創造企業共好

新冠疫情造成全球金融市場劇烈波動，重視ESG（環境、社會和公司治理）的企業股價表現出高耐震性，讓責任投資關注度竄升，國泰早在2014年就設立責任投資小組，一方面做好投資把關、降低風險，一方面督促被投資公司重視ESG，國泰金控資產超過10兆元，來自台灣人口六成以上客戶的託付，善用核心職能保護客戶資產、追求社會共好，是我們的使命。

投資沒有誰百分百神準，既然是社會大眾的錢，為何不一開始就運用好框架，避免踩到地雷？當初國泰做責任投資，從把責任投資當防毒軟體開始，所有投資要經過一定程序、標準的檢視篩選，把可能含毒的排除，避免踩雷。這只是第一步，我們更積極跟企業議合，引導被投資公司重視ESG，進一步降低企業風險，影響更多利害關係人，創造社會整體正向循環。

議合的產業一般是比較容易被誤解的產業，例如石化，水泥，鋼鐵等，議合就是希望投資人了解這些產業也是重要產業，透過議合協助產業轉型，讓這些產業更了解ESG，並一起投入ESG，我們議合的絕大多數企業了解ESG國際趨勢後都表現傑出。

國泰希望跟企業一起學習國際永續趨勢，台灣不能忽視這股潮流，越來越多知名企業如Apple、Google等，加入國際永續倡議，要求供應鏈必須落實ESG，全球150家企業承諾2030年達到100%使用再生能源，包括愛迪達、Walmart、BMW等，台灣企業居全球供應鏈舉足輕重地位，跟上國際潮流、符合相關標準，已是迫在眉睫的嚴肅課題。

國泰開始推動責任投資也有內部阻力，投資單位擔心會限縮投資範圍、影響績效，但透過溝通讓投資單位了解責任投資是幫助而非限制，不只不會影響績效，可能掌握更多機會，就像簽署赤道原則讓我們抓住專案融資商機，讓同仁了解意義，就會做得更深入，我們不只引入原則，整套投資流程、系統安排都調整，慢慢上軌道，董事會也高度關注與支持。

台灣要積極因應責任投資國際趨勢，金融業發揮核心職能，如保險業透過責任投資，降低投資風險、藉由議合鼓勵企業重視氣候變遷、推動低碳轉型；銀行可深入審視借款企業ESG表現，扮演綠能資金關鍵角色，國泰證券推出個股ESG研究報告，讓客戶了解企業ESG風險，國際投資人也需要結合在地市場經驗的本土化研究，發揮各自專業，創造商業和社會利益。

今年來全球爆發新冠疫情，大陸長江沿岸與日本更遇上史上罕見大洪水侵襲；台灣罕見連創最高溫紀錄，近年來暴雨與乾旱風險持續增加，讓我們體認氣候變遷風險加劇，金融業的使命感，推動責任投資就是我們可以著力的槓桿支點。

談到責任投資就不能不談國際上越來越受重視的股東行動主義，透過股東選舉所投資公司好的董監事，督導公司做好公司治理，是對投資人最好的保障。台灣很可惜的是，「獨步全球」剝奪保險業對所投資公司的董監事的投票權，喪失責任投資最強而有力的工具。當初保險法修法理由是為了避免壽險公司拿保戶的錢取得公司經營權，這是可以透過修法找到二全其美方案的，讓保險業無法爭取所投資公司的經營權，又可選舉好的董監事引導公司經營上軌道。目前台灣股東行動主義無法順利運作，公司治理留下一塊缺憾。台灣保險業高達30兆元資金，只要善盡責任投資、股東行動主義，選好的公司、好的董監事，可以扮演一股很重要的穩定力量，與台灣企業一起成長，帶領社會朝正向共好發展。（本文由國泰金總經理李長庚口述，記者葉憶如採訪整理）