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信保基金挺企業向銀行取得低利資金 取代租賃融資

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

中小企業信用保證基金今（23）日指出，為配合政府鼓勵中小企業積極轉型升級、投資台灣政策，並因應全球經貿環境受新冠肺炎疫情影響後可能的變遷，特地修正放寬「償還申貸企業授信案件之有關規定」，力挺企業向銀行取得低利資金，取代租賃融資。

中小企業常在創業初期或於擴充機器、設備時，因財務較不佳或求簡、求快，而不得不先轉向利率較高的租賃業尋求借款，受法規限制租賃借款期間較短，造成企業各期還款壓力大，形成以短支長情形。甚至部分銀行將申辦租賃業借款的企業明文列入不受歡迎名單。這個長期來中小企業的經營痛處，政府及信保基金聽到了，在疫情期間，修正相關規定，拼振興、挺企業向銀行取得低利資金，取代租賃融資。

為協助企業靈活因應資金需求，減輕資金壓力，以提升市場競爭力，對於已辦理購置機器或設備（含運輸工具）貸款或租賃的企業，信保基金修正放寬間接保證「償還申貸企業授信案件之有關規定」及「資本性支出授信送保有關規定」部分規定，簽約金融機構以低利融資代償中小企業於他行或租賃公司的機器或設備貸款未償還餘額或應付租金餘額，得不受原規定不得償還原有未送保案件的限制。

另為靈活企業資金規劃，刪除原規定資本性支出須於取得所有權一年內始得辦理授信送保的限制，由金融機構依徵信準則審查。

疫情

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