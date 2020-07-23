台抗疫登國際期刊推手 史丹佛教授王智弘回台分享經驗

今(23)日2020亞洲生技大會「打擊流行病」論壇中，特別邀請美國史丹佛大學醫學院教授王智弘擔任講者。幾個月前，疫情正嚴峻之際，他在美國醫學會雜誌（JAMA）發表一篇述說台灣防疫成功的論文，讓世界各國認識「台灣模式」。王智弘指出，台灣目前有兩個保護網鞏固，一個是包圍政策也就是嚴謹的疫情調查以及實施14天居家檢疫，希望透過科學證明，居家簡易時間可再縮短。

王智弘在美國權威雜誌《美國醫學協會雜誌》(JAMA) 發表論文，主題關於台灣防疫成果，主題是〈台灣對新冠肺炎的應變：大數據分析、新科技和主動檢疫〉。

他提到，台灣此次抗疫有成有兩大因素，包括完整的圍堵策略及政府與人民之間有效溝通，讓世界各國值得借鏡，不過，疫情不確定性高，台灣必須要準備好醫療能量，隨時因應國內大流行的情況發生。

對於台灣此次防疫，王智弘認為，台灣在防堵策略及與人民溝通，都是國際值得借鏡與學習。主要是因台灣有完整的策略，如檢驗、戴口罩、消毒、邊境管理等，完整防堵策略下，並無出現大型社區感染。

王智弘說，以美國來說，目前中央跟地方州政府間，政策沒有統一、完整的感染檢驗標準，導致人民無所適從，不過台灣政府與地方、人民間，有進行良好的雙向溝通，才得以有現在安全的環境。

對於後疫情時代，王智弘表示，據國際期刊指出，全球約有 40% 感染者是無症狀，且絕大部分具傳染力，因此，儘管台灣現階段防疫有成、尚未爆發大型群聚感染，仍需準備好並提升醫療量能。

他進一步指出，台灣目前單日檢測量約 6000 人次，若未來發生幾十萬人次群聚感染，以目前檢測量難以負荷，而台灣具備成熟的生醫產業鏈，適合提前練兵，以防大型群聚爆發時，得以「滅火」。