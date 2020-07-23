麗豐加碼認購普生 參與現增普通股180.52萬股

麗豐-KY今(23)日代子公司香港克麗緹娜國際公告參與認購普生(4117)現金增資普通股180.52萬股(1805.2張股票)，以每股43元計算，市值計算為7,762萬元。麗豐指出，子公司目前持有普生20.05%股權，並擔任該公司董事一席。

麗豐看好普生檢測試劑、抗菌蛋白P-113胜肽藥發展，麗豐去年12月麗豐董事會已通過認購普生私募普通股計1000萬股，每股以10元計算，市值計算為1億元，約占普生20.05％股權。除擴大雙方在抗菌蛋白P-113獨家供應原料的合作案及oh care歐克威爾P113抗菌系列相關產品於兩岸市場銷售，強化產品完整性。

克麗緹娜集團自2017年即與普生結盟，除先採購私密處護理系列產品，麗豐董事長陳碧華也以個人名義，投資3,000萬元，參與普生現增，取得3.57%持股，對P-113新藥系列進行全面性合作。

普生與高雄醫學大學共同開發全自動化ELISA快篩抗體試劑，可同時檢測血清 IgM及IgG，24小時能篩檢1440個檢體，已向相關單位申請取得檢體，進行開發、實驗、測試及試量產，並向台灣、美國、歐盟等申請產品認證。

目前普生其下包括新冠肺炎快篩檢測試劑、新冠肺炎快篩檢測試劑及抗體檢測試劑，其中抗體檢測試劑已送件申請相關認證，可望讓台灣成為全球第四個取得抗體快篩國際認證的國家。