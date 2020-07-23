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經濟部核准 車燈大廠帝寶回台投資逾21億元

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（23）日召開台商回台投資聯審會議，再通過AM車燈龍頭大廠帝寶工業投資超過21億元，擴大彰濱工業區與新營工業區生產規模。經濟部指出，目前台商回台投資方案已通過195家投資約7,795億元，帶來6萬4,232個就業機會。

總計「投資台灣三大方案」已吸引567家企業，投資約1兆600億元，預估創造超過8.8萬個本國就業機會。後續尚有66家企業排隊待審。

經濟部說明，台灣汽車零組件供應鏈一向與國際汽車大廠密不可分，尤以美國為主要外銷市場，美中貿易戰後台廠一一採因應措施避險。

繼堤維西、麗清科技等車燈要角，在去年響應回台建廠擴產後，帝寶工業也要加碼逾21億元提升台灣母廠產能，預計招募69名本國人才，把貿易戰負面影響降至最低，確保競爭優勢。

經濟部表示，帝寶在鹿港、彰濱、新營設有生產基地，也是國內車燈業中最早「登陸」廠商之一，陸續布局昆山、丹陽、合肥、寧波、南昌。面對中國大陸工資上揚、環保法規趨於嚴格等投資環境轉變，加上貿易戰持續紛擾，帝寶決定擴大台灣廠區營運與生產規模，往精緻化、高附加價值產品發展。

帝寶在大陸廠房方面，則持續著重中、低價位產品，形成兩岸水平分工架構，以符合國際大客戶需求。除斥資在彰濱工業區增設13條產線聚焦美規產品，興建自動倉儲提升原物料與成品物流管理效率，並導入工業物聯網朝智慧型工廠邁進。

另外，帝寶計畫在台南市新營工業區新建模具技研廠，就近提供台南新營廠及第二研發中心所需；同時持續強化高階產品研發能量與自動化製程技術，協力推動車燈業新發展，使台灣坐穩世界最大汽車車燈出口國寶座。

帝寶 經濟部

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