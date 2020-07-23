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孝親費給多少才算合理？ 網曝關鍵：看是否幫你存錢

聯合新聞網 / 綜合報導
有位網友分享，從小家中就非常節儉，因此在有了第一份工作後，不顧在台北的高物價，仍每個月會固定把一半的薪水給家裡。 圖／聯合報系資料照片
有位網友分享，從小家中就非常節儉，因此在有了第一份工作後，不顧在台北的高物價，仍每個月會固定把一半的薪水給家裡。 圖／聯合報系資料照片

多數人在畢業出社會後，每個月會固定給家裡「孝親費」，以補貼家用。但近日有位網友在網路上分享，從小家中就非常節儉，因此在有了第一份工作後，不顧在台北的高物價，仍每個月會固定把一半的薪水給家裡，但最近卻發現父母各繳出十幾萬的所得稅，令原PO苦惱「孝親費到底要給多少？」

原PO在21日於PTT的Salary板上發文表示，一直以來也沒想太多，反正家境差就任命些，也沒過問父母經濟狀況。直到最近無意間看到父母繳出的所得稅各人都有十幾萬，才發現除了從事金融業高薪外還有一堆股票收入，家裡根本不像我想的那麼缺錢。原PO更強調，因為一半的薪水給了家用後，每個月只剩不到2萬塊，還要在台北租房生活，每個月努力省錢才能存個3、4千塊。

對於孝親費究竟要給多少的問題，原PO也說明，長期以來這樣節儉的生活，確實有養成省錢的好習慣，但家裡明明沒有房貸車貸或欠錢，卻向我拿了一大部份的薪水，使原PO表示，在經過這件事後，決定想找父母調整孝親費的金額，不然每個月只存不到4千塊。他因此想發文詢問網友，「當父母經濟狀況不差而自己又賺得不多時，孝親費會給多少？」

此文一出，部分網友分享自身經歷，紛紛表示「台北租屋+1，畢業前兩年固定給8000，後來都一萬」、「我是薪水的20%」、「我爸年薪是我的20倍，但我每個月薪水還是會上繳四分之一給家裡，但我媽也是幫我把錢拿去投資，未來也會再還給我，供你參考」、「我給三千，後來發現我一年保險費要好幾萬都我媽在繳」、「爸媽說不用，我們這代比較辛苦，可以自己留著用」。

但多數網友則建議「直接跟父母溝通吧，這邊沒辦法幫你們家庭決定」、「明明收入好卻要你繳一半真的太過分了」、「小孩是自己要生的，養大是天經地義。如果父母養的活自己，真的不用給，不然以後成家生小孩也很辛苦」、「會跟父母說台北生活不易，等以後真的薪水變高後再給」。

部分網友也提到，有些父母是拿孝親費去幫小孩投資或存錢，「建議先用溝通的方式詢問孝親費的作用跟去向，有些父母會幫孩子投資或存錢，假設他們拿孝親費不是為了幫你存錢，那你可以再跟他們討論降低孝親費的可能性」、「說不定他們有把你給的錢存起來或拿去投資，身邊家境不差的家庭父母不少這樣做，可以問一下」。

孝親 薪水 省錢 PTT

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