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蔡總統：看好生醫產業為台灣下個兆元產業

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

蔡英文總統今（23）日出席亞洲生技大會，她表示去年生醫產業投資總額逾551億元，看好生醫產業為台灣下一個兆元產業，並強調「生技條例」明年將落日，政府正以前瞻十年產業發展的需求和戰略思維，規劃下一波鼓勵新藥研發的創新法案。

蔡總統今日出席「2020亞洲生技大會開幕典禮」時強調，生技醫療產業是「5加2產業創新計畫」中重要發展項目，本次大會不僅看到生醫技術突破與生技產業技術創新表現，近期也有許多新藥陸續成功解盲，盼透過本次生技展促成國際合作，共同找出疫後生技產業新布局和新契機，讓台灣生技產業再上層樓。

蔡總統表示，目前全球疫情仍非常嚴峻，亞洲生技大會能在台灣如期舉行，且是亞洲今年第一個全球性的生技國際會議，除歸功全國人民和政府共同努力，也要感謝台灣生物產業發展協會與全球BIO生技協會的大力促成。

蔡總統說，在她上一任期開始，生技醫療產業就是「5加2產創」中非常重要的發展項目，這幾年來，不論是在各地生技醫藥聚落的打造，或是法規的擬定和鬆綁，都有非常可觀的進展，也加速了創新的進程。

蔡總統指出，台灣近兩年執行臨床試驗超過300件，有八成是和跨國大廠合作，顯示國際級的資金和技術也都看好並加碼投資台灣。她表示，去年生醫產業營業額成長8.7%，成長幅度是近年來新高，投資總額超過551億元，相信生醫產業就是台灣的下一個兆元產業。

談及本次生技大會在產業發展的重要進展，蔡總統表示，第一，很多生醫技術有突破性的進展；第二，生技產業技術的創新，也不斷精益求精；第三，在新藥授權方面，也傳出非常多的好消息；第四，生技展也是促成國際合作最好的場域。

蔡總統指出，這次在生技展前，共已經進行了1,000多場一對一的媒合會，也預估有可能會創下2,000場的紀錄，相信這麼密集、頻繁的國際合作洽談，可以繼續為台灣產業注入活水。

生技產業 疫情 蔡英文

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