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國家生技園區成立 盼跨領域整合生醫

台灣醒報 / 台北報導
前副總統陳建仁23日表示，希望透過展覽，將台灣經驗分享世界。 台灣醒報
前副總統陳建仁23日表示，希望透過展覽，將台灣經驗分享世界。 台灣醒報

「希望透過成立生技園區，整合國內生醫科研力量，協助發展戰略產業！」前副總統陳建仁23日出席亞洲生技大展的中研院「國家生技園區」記者會上表示，台灣需要透過生技園區，進行跨部會、跨領域的整合，全力發展生技產業。展區內有產、官、學多元平台展示研究成果，更有專家分享生醫知識與經驗。

積極發展生醫產業

陳建仁說，國家生技園區在中研院前後任院長翁啟惠、廖俊智的努力推動、發展下，目前已經有60%的廠商進駐率，年底可望80%，非常令人期待。他提到，推動生技醫療產業是經濟部、科技部、衛福部的跨部會合作，希望持續深化跨部會、領域的團隊，加速生醫發展。

「防疫做得很好挑戰也很多，因為我們沒有抗體。」陳建仁笑說，現在能夠舉辦大型的實體展非常不容易，因此台灣需要更積極發展快篩試劑、藥物與抗體的研發，希望透過生技大展與國外廠商合作，加速相關業務研發，讓台灣可以在全世界創造生醫產業的奇蹟。

跨領域溝通平台

中研院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠提到，國家生技研究園區是匯聚各方優秀人才的地方，結合中研院的研發能量，並持續育成生醫新創團隊，這些都需要建構強大的產業生態系對這些計畫、團隊進行支援。除了生醫產業外，園區還納入雲端運算服務、會計師與法律事務所，可望提供全方位服務替產業分憂。

亞洲生技大展於23日至26日於南港展覽館2館4樓舉辦，除了多家生醫產業進駐以外，還有中研院、國際創投公司、會計事務所、工研院、陽明大學等產官學共同進駐，在場與會者還可以參加產業論壇，聽取專家對於生技產業加速發展、新創企業投資、財務管理等不同產業、需求的經驗分享。

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