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財經觀點／旅行泡泡撐經濟 擺脫「荷蘭病」時機

聯合報 / James Reilly（施羅德投資集團經濟學家）
施羅德投資集團經濟學家James Reilly。圖／業者提供
施羅德投資集團經濟學家James Reilly。圖／業者提供

面對新冠疫情，全球多國目前仍實施旅遊禁令，旅遊產業也遭逢嚴重挑戰。聯合國世界旅遊組織（UNWTO）指出，二○二○年國際旅客旅行量將下滑百分之五十八到七十八。這個結果可能造成一到一點二億與旅遊直接相關的工作面臨風險。

旅行泡泡（travel bubbles）短時間看起來會成為國際旅行中常見的景況，一些與澳洲和冰島建立「走廊」的經濟體，預期表現會較佳。此外，還要考量旅遊業的季節性因素，例如歐洲經濟體如西班牙與義大利尤其依賴夏季旅客，因此今年疫情真是最糟的危機時刻。

至於那些受新冠疫情影響最深的地區，將很難洗刷汙名，需要等待更長時間才能恢復往日旅客水準。

新冠肺炎可能帶來另一個影響，就是那些對旅遊業有著不健康依賴的經濟體，出現更多元化的改變。新冠肺炎危機被許多人描述為一種重新分配的衝擊，因此看到一些國家採取行動、減少對旅遊業的依賴也就不足為奇。

特別是過去九年，隨著全球旅遊業的成長速度勝過GDP成長，許多政府滿足於忽略這種潛在風險，現在可能已經後悔。但換個角度想，隨著各國擺脫旅遊業所造成的「荷蘭病」（Dutch disease）（一個產業的快速發展，可能加速其他產業衰弱）的機會可能到來。

例如國際入境旅客的下降可減緩當地貨幣的升值壓力，使掙扎中的供應商能更有機會在國際舞台上競爭。且隨著勞力密集的旅遊業工作數量減少，這些相關企業的薪資負擔也能減輕。

「荷蘭病」特別是指中小國家經濟的特定產業產品異常繁榮，而導致其他產業衰敗的現象。源自一九六○年代，荷蘭政府大力發展天然氣，出口激增，經濟因此繁榮；然而天然氣產業卻嚴重打擊農業以及其他製造、服務業，特別是出口天然資源帶來外匯收入的增加是使得貨幣升值，同時削弱了其他出口產業的競爭力。這種資源產業在繁榮時期犧牲其他行業作為代價的現象，國際上稱之為「荷蘭病」。

荷蘭 疫情 旅遊業 義大利

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