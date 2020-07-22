畢業生延後尋職 疫情後失業率6月首度下降至3.96%

進入畢業生尋職季，6月失業率不升反降。主計總處今（22）日發布6月失業率為3.96%，意外較5月失業率4.07%下降，為新冠肺炎疫情發生以來首度下降，而且為29年首度出現6月失業率較5月下降情況。

每年6月開始至8月，為畢業求職旺季，通常會造成失業率季節性上升；但6月失業率意外不升反降，較5月下降0.11個百分點，月減幅度亦創下1988年以來最大減幅，可說是有紀錄以來第二大減幅。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，之所以會造成6月失業率較5月下降，一方面是疫情趨緩，內需回溫，就業人數增加；二方面是畢業生對求職保守，延後尋職，致失業人數增加未如預期多，這兩股力量互相拉扯結果。

她進一步指出，6月失業人數為47.3萬人，較上月減少1.3萬人。其中，因工作場所業務緊縮或歇業，以及對原有工作不滿意而失業，各減5,000人，反映內需回溫，以及疫情下勞工對轉職保守。此外，應屆畢業生初次尋職失業者則增加6,000人。

她分析，在往年正常情況下，初次尋職失業者應該增加8,000人至1萬人，6月則只增加6,000人，反映畢業生對就業市場保守態度，求職會「晚一點、慢一點」。