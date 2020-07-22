海能水下基礎到港 拚今年打完188支基樁、明年商轉

海能離岸風力發電今（22）日宣布，水下基礎的首批26支基樁已經抵達台中港，近期將啟動海上施工。海能表示，海能風場總裝置容量為376ＭＷ，由47座8MW「四腳」風機組成，合計需要188支基樁，預計今年會完成水下基樁工程，並在明年完成水上風機安裝，正式商轉。

海能風電為JERA捷熱能源（49%）麥格理綠投資集團（26%）及上緯新能源（25%）合作開發的離岸風場，完工後總裝置容量為376MW，預計2021年完工後，每年可供38萬戶家庭用電。

海能風電場址位於苗栗外海4至10公里處，場域規模近70平方公里，緊鄰海洋風電，由47座8MW風機組成。

海能說明，離岸風機採四腳套管式多點支撐水下基礎，作為其關鍵組件的基樁共188支，每支長度約為78.9公尺，最重達277公噸；基樁之上將承載重達1,696公噸的套管式基礎以及820公噸的風機。

海能表示，雖然水下基礎安裝工程委由比利時商楊德諾承攬，但台中港至風場的基樁運輸作業，則由宏華營造公司主導，台灣港務公司、騰駿營造、進安及國耀船務代理協力進行。

海能風電為落實在地化，目前海能已與本地供應鏈簽訂超過60張合約。在開發及設計階段，與全球測繪、台灣世曦工程、中興工程和光宇工程等多家本地顧問公司密切合作，結合台灣在地及全球開發經驗。

後續陸域電力系統、風機、水下基礎建設和海底電纜以及預組裝碼頭租用等施工工程，也分別已與華城電機、西門子歌美颯、比利時商楊德諾及台灣港務公司等合作夥伴完成合約簽訂。

在離岸風電領域的人才在地化方面，海能風電除了與國立聯合大學合作開設「海能離岸風電專業學程」，範圍包括離岸風電專業學程、教學研究經費、獎學金、實習機會及專業研討會外，也和成功大學、海洋大學、台灣大學等大專院校共同進行風場環境調查與分析，培養離岸風電人才。

上緯新能源為台灣離岸風電本地開發商，率先在2016年完成全台首座離岸風電場「海洋風電（Formosa I）」第一階段二部示範風機之架設；並在去年完成第二階段20支、總容量128MW風機建置，啟動商業商轉，為目前台灣唯一商轉之離岸風場。

繼「海洋風電（Formosa I）」之後，「海能風電（Formosa II）」為上緯新能源目前參與規劃和興造之第二項大型離岸風電場開發案。