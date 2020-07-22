快訊

向學校道歉！李眉蓁回應論文抄襲風波：不要再追殺

海能水下基礎到港 拚今年打完188支基樁、明年商轉

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

海能離岸風力發電今（22）日宣布，水下基礎的首批26支基樁已經抵達台中港，近期將啟動海上施工。海能表示，海能風場總裝置容量為376ＭＷ，由47座8MW「四腳」風機組成，合計需要188支基樁，預計今年會完成水下基樁工程，並在明年完成水上風機安裝，正式商轉。

海能風電為JERA捷熱能源（49%）麥格理綠投資集團（26%）及上緯新能源（25%）合作開發的離岸風場，完工後總裝置容量為376MW，預計2021年完工後，每年可供38萬戶家庭用電。

海能風電場址位於苗栗外海4至10公里處，場域規模近70平方公里，緊鄰海洋風電，由47座8MW風機組成。

海能說明，離岸風機採四腳套管式多點支撐水下基礎，作為其關鍵組件的基樁共188支，每支長度約為78.9公尺，最重達277公噸；基樁之上將承載重達1,696公噸的套管式基礎以及820公噸的風機。

海能表示，雖然水下基礎安裝工程委由比利時商楊德諾承攬，但台中港至風場的基樁運輸作業，則由宏華營造公司主導，台灣港務公司、騰駿營造、進安及國耀船務代理協力進行。

海能風電為落實在地化，目前海能已與本地供應鏈簽訂超過60張合約。在開發及設計階段，與全球測繪、台灣世曦工程、中興工程和光宇工程等多家本地顧問公司密切合作，結合台灣在地及全球開發經驗。

後續陸域電力系統、風機、水下基礎建設和海底電纜以及預組裝碼頭租用等施工工程，也分別已與華城電機、西門子歌美颯、比利時商楊德諾及台灣港務公司等合作夥伴完成合約簽訂。

離岸風電領域的人才在地化方面，海能風電除了與國立聯合大學合作開設「海能離岸風電專業學程」，範圍包括離岸風電專業學程、教學研究經費、獎學金、實習機會及專業研討會外，也和成功大學、海洋大學、台灣大學等大專院校共同進行風場環境調查與分析，培養離岸風電人才。

上緯新能源為台灣離岸風電本地開發商，率先在2016年完成全台首座離岸風電場「海洋風電（Formosa I）」第一階段二部示範風機之架設；並在去年完成第二階段20支、總容量128MW風機建置，啟動商業商轉，為目前台灣唯一商轉之離岸風場。

繼「海洋風電（Formosa I）」之後，「海能風電（Formosa II）」為上緯新能源目前參與規劃和興造之第二項大型離岸風電場開發案。

離岸風電 上緯

延伸閱讀

再生能源像野馬！工研院促成16人委員會討論如何駕馭

專家：間歇性供電是離岸風電面臨最大挑戰

因應再生能源間歇性 曾文生：不求穩定但求電網韌性

離岸風電熱 中鋼構兩天完成填息

相關新聞

錢往高處走！外資眷戀台灣的三個理由

熱錢究竟多愛台灣？台積電股利匯出潮暫告段落後，新台幣匯率今（22）日盤中重返「29.3」字頭，最高來到29.386元，最多升值1.67角；以此研判，這股海外資金匯入潮尚未完結，新台幣匯率仍維持升值格局，中央銀行總裁楊金龍因美國QE（量化寬鬆）承受的「煎熬」，恐怕沒那麼快落幕。

納三倍券中經院上修經濟成長率為1.77% 高於全球

中經院今天公布最新經濟成長率預測，由於政府相繼祭出紓困及振興措施，並在加入三倍券效應，假設替代率70%情況下，約可增加0...

製造業產能回來 主計總處：台灣以後經濟成長率高過全球

中經院今天大幅上修台灣今年經濟成長率到1.77%，主計總處副主計長蔡鴻坤表示，台灣經濟結構已經出現轉變，因為製造業產能回...

股市旺、三倍券效應！中經院上修經濟成長率至1.77％

中經院今天公布最新經濟成長率預測，由於政府相繼祭出紓困及振興措施，並在加入三倍券效應，假設替代率70%情況下，約可增加0...

離島宜花東人潮爆棚 交通部暫緩地方觀光行銷補助

在台灣疫情趨緩後，大量人潮出遊，其中又以離島的澎湖、金門、馬祖，以及宜蘭、花蓮、台東最受國人喜愛，各景區都是人潮洶湧，為...

三倍券效應！中經院上修今年經濟成長率至1.77％

中華經濟研究院今（22）日發布最新經濟成長率預測。隨著我國經濟活動回復，政府自 7 月起推出三倍券振興經濟，預估將對內需...

歐盟若通過碳關稅 曾文生：衝擊台灣產業

經濟部次長曾文生今（22）日提醒台灣產業注意，他說，歐盟似乎今天要通過碳關稅，如果真的在2023年實施，對台灣的產業會有...

上市櫃籌資擴廠 激增4.3倍

金管會昨（21）日公布上半年上市櫃等公開發行公司募資情況，募資後的資金用途，用於擴充廠房的金額有1,216億元，創十年新...

利率走低 企業搶籌資意願拉高

市場利率走低，企業搶籌資，根據金管會最新統計，今年上半年上市櫃等公開發行公司大量募資4,281億元，募資金額創近十年來新...

國安基金動向 市場關注

台股昨（21）日大漲223點，指數刷寫30多年來新高，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華昨天表示，股票基本上是回歸市場機...

勞動部目標 畢業生就業率五成

勞動部四年投資95億元助青年就業，今年因應疫情加碼66億元鼓勵青年就業，迎接28萬大學畢業生。勞動部長許銘春昨（21）日...

許銘春：基本工資審議 下月舉行

勞動部長許銘春昨（21）日表示，儘管疫情衝擊經濟活動，但今年基本工資審議會議會如期在8月召開，由勞資政學組成的審議委員綜...

熱門新聞

整理包／浪漫客庄旅遊券上午9時開放登記 時間一到卻卡關

三倍券綁信用卡的人情何以堪？他嘆政府「玩爛一手好牌」

抽到藝fun券卻無法驗證 民眾怒批文化部

藝FUN券這些人沒中 神書預言讓「國家級邊緣人」全崩潰

紡織防疫國家隊遭砍單 業者嚇壞：怎麼差這麼多

浪漫客庄旅遊券卡卡 客委會道歉並籲分流登記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。