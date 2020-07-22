快訊

向學校道歉！李眉蓁回應論文抄襲風波：不要再追殺

再生能源像野馬！工研院促成16人委員會討論如何駕馭

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導
「離岸風電對臺灣供電安全關鍵技術研討會」邀請產官學研各界分享離岸風電與供電穩定的經驗。圖前排左起為台電處長吳進忠、副組長鄭如閔、英國在臺辦事處國際貿易部組長蘇韻如、工研院院長劉文雄、經濟部次長曾文生等人。圖／工研院提供
「離岸風電對臺灣供電安全關鍵技術研討會」邀請產官學研各界分享離岸風電與供電穩定的經驗。圖前排左起為台電處長吳進忠、副組長鄭如閔、英國在臺辦事處國際貿易部組長蘇韻如、工研院院長劉文雄、經濟部次長曾文生等人。圖／工研院提供

工研院、綠能科技產業推動中心、台灣電力與能源工程協會主辦的「離岸風電對台灣供電安全關鍵技術研討會」今（22）日登場。再生能源被比喻為「野馬」，工研院院長劉文雄表示，已促成產官學組成「再生能源發電系統併網技術規範委員會」，8月初首次開會，將為台電的「併聯技術要點」加深加廣。

台灣電力與能源工程協會理事長盧展南指出，再生能源由於發電量不穩定，併網之後可能反而造成原有發電系統的負擔，如果無法進行預測、調節，甚至會成為「Trouble Maker」。

不過，工研院綠能所副所長暨電網管理與現代化策略辦公室主任劉志文認為，再生能源因有間歇性「像野馬」，蘊含強大能量，只要能有好的規範作為「韁繩」，能「駕馭」再生能源，就可以和電網「共榮共存」。也因此，劉文雄花一個月時間說服產官學，大力促成在台電編制下籌組「再生能源發電系統併網技術規範委員會」，由台電副總級擔任主委，擁有「表決權」的委員由五位專家、五位業者、五位台電委員共15人組成。

劉文雄指出，未來將借鏡國外電網規範經驗，對台灣併網制度提出意見，透過委員會這個平台多方討論出最大共識，表決後送能源局核准公告，將為台電的「再生能源發電系統併聯技術要點」加深加廣。這個委員會已經組成，首次會議最快將於8月第一周召開。

再生能源 台電 工研院

延伸閱讀

專家：間歇性供電是離岸風電面臨最大挑戰

工研院創新雷射矯正技術 攜手醫材商研發新眼科醫療

因應再生能源間歇性 曾文生：不求穩定但求電網韌性

電業自由化鬆綁 台積電為再生能源發展添動能

相關新聞

錢往高處走！外資眷戀台灣的三個理由

熱錢究竟多愛台灣？台積電股利匯出潮暫告段落後，新台幣匯率今（22）日盤中重返「29.3」字頭，最高來到29.386元，最多升值1.67角；以此研判，這股海外資金匯入潮尚未完結，新台幣匯率仍維持升值格局，中央銀行總裁楊金龍因美國QE（量化寬鬆）承受的「煎熬」，恐怕沒那麼快落幕。

納三倍券中經院上修經濟成長率為1.77% 高於全球

中經院今天公布最新經濟成長率預測，由於政府相繼祭出紓困及振興措施，並在加入三倍券效應，假設替代率70%情況下，約可增加0...

製造業產能回來 主計總處：台灣以後經濟成長率高過全球

中經院今天大幅上修台灣今年經濟成長率到1.77%，主計總處副主計長蔡鴻坤表示，台灣經濟結構已經出現轉變，因為製造業產能回...

股市旺、三倍券效應！中經院上修經濟成長率至1.77％

中經院今天公布最新經濟成長率預測，由於政府相繼祭出紓困及振興措施，並在加入三倍券效應，假設替代率70%情況下，約可增加0...

離島宜花東人潮爆棚 交通部暫緩地方觀光行銷補助

在台灣疫情趨緩後，大量人潮出遊，其中又以離島的澎湖、金門、馬祖，以及宜蘭、花蓮、台東最受國人喜愛，各景區都是人潮洶湧，為...

三倍券效應！中經院上修今年經濟成長率至1.77％

中華經濟研究院今（22）日發布最新經濟成長率預測。隨著我國經濟活動回復，政府自 7 月起推出三倍券振興經濟，預估將對內需...

歐盟若通過碳關稅 曾文生：衝擊台灣產業

經濟部次長曾文生今（22）日提醒台灣產業注意，他說，歐盟似乎今天要通過碳關稅，如果真的在2023年實施，對台灣的產業會有...

上市櫃籌資擴廠 激增4.3倍

金管會昨（21）日公布上半年上市櫃等公開發行公司募資情況，募資後的資金用途，用於擴充廠房的金額有1,216億元，創十年新...

利率走低 企業搶籌資意願拉高

市場利率走低，企業搶籌資，根據金管會最新統計，今年上半年上市櫃等公開發行公司大量募資4,281億元，募資金額創近十年來新...

國安基金動向 市場關注

台股昨（21）日大漲223點，指數刷寫30多年來新高，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華昨天表示，股票基本上是回歸市場機...

勞動部目標 畢業生就業率五成

勞動部四年投資95億元助青年就業，今年因應疫情加碼66億元鼓勵青年就業，迎接28萬大學畢業生。勞動部長許銘春昨（21）日...

許銘春：基本工資審議 下月舉行

勞動部長許銘春昨（21）日表示，儘管疫情衝擊經濟活動，但今年基本工資審議會議會如期在8月召開，由勞資政學組成的審議委員綜...

熱門新聞

整理包／浪漫客庄旅遊券上午9時開放登記 時間一到卻卡關

三倍券綁信用卡的人情何以堪？他嘆政府「玩爛一手好牌」

抽到藝fun券卻無法驗證 民眾怒批文化部

藝FUN券這些人沒中 神書預言讓「國家級邊緣人」全崩潰

紡織防疫國家隊遭砍單 業者嚇壞：怎麼差這麼多

浪漫客庄旅遊券卡卡 客委會道歉並籲分流登記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。