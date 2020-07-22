再生能源像野馬！工研院促成16人委員會討論如何駕馭

由工研院、綠能科技產業推動中心、台灣電力與能源工程協會主辦的「離岸風電對台灣供電安全關鍵技術研討會」今（22）日登場。再生能源被比喻為「野馬」，工研院院長劉文雄表示，已促成產官學組成「再生能源發電系統併網技術規範委員會」，8月初首次開會，將為台電的「併聯技術要點」加深加廣。

台灣電力與能源工程協會理事長盧展南指出，再生能源由於發電量不穩定，併網之後可能反而造成原有發電系統的負擔，如果無法進行預測、調節，甚至會成為「Trouble Maker」。

不過，工研院綠能所副所長暨電網管理與現代化策略辦公室主任劉志文認為，再生能源因有間歇性「像野馬」，蘊含強大能量，只要能有好的規範作為「韁繩」，能「駕馭」再生能源，就可以和電網「共榮共存」。也因此，劉文雄花一個月時間說服產官學，大力促成在台電編制下籌組「再生能源發電系統併網技術規範委員會」，由台電副總級擔任主委，擁有「表決權」的委員由五位專家、五位業者、五位台電委員共15人組成。

劉文雄指出，未來將借鏡國外電網規範經驗，對台灣併網制度提出意見，透過委員會這個平台多方討論出最大共識，表決後送能源局核准公告，將為台電的「再生能源發電系統併聯技術要點」加深加廣。這個委員會已經組成，首次會議最快將於8月第一周召開。