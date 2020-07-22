專家：間歇性供電是離岸風電面臨最大挑戰

由經濟部指導，工研院、綠能科技產業推動中心、台灣電力與能源工程協會主辦，英國在台辦事處國際貿易部及台灣風能協會協辦的「離岸風電對台灣供電安全關鍵技術研討會」今（22）日登場，特別邀請英國國家電網公司前執行長Steve John Holliday、台電公司電力調度處長吳進忠等國內外專家，以及哥本哈根基礎建設基金、安能亞太、海龍離岸風電、沃旭能源、上緯新能源、達德能源等離岸風電業者共同參與，分享國外如何透過強化電網韌性與併網規範、電力輔助服務、提高預測及調度技術等作法，確保離岸風電併網時一樣能夠穩定供電，讓綠電永續，人民安心。

發展再生能源已是國際趨勢，不少國際企業甚至強制供應鏈使用綠電，以外銷為主的台灣，發展再生能源已是必選題，其中，離岸風電更是重要的綠電來源，隨著離岸風電占比提高，必須克服離岸風電供電間歇性之問題。

經濟部次長曾文生表示，最近歐盟討論碳關稅政策議題，若將於2023年實施，未來會對台灣產業產生很大的衝擊。再生能源發展已是企業具有國際競爭力重要的生產要素之一，不只是單純的能源，還必需要有足夠的綠電供應給廠商，這將會是台灣產業發展非常重要的考量。面對風電間歇性供電的挑戰，在台灣再生能源併網技術的發展，需要跟所有利害關係人建立一個新規範，讓電網更穩定，創造電網的韌性；並且在變化的過程中，要有足夠的準備，這是台電公司很重要的工作。

未來要分享所有技術與可能性，互相協作，同時借鏡其他國家經驗，考量與其他國家背景條件不盡相同，台灣要建立自己的規範。再生能源是自然取得能源供應的方式，現在大家習慣插頭插上去就有電，未來要更重視每一度電背後都有非常多人的努力，才能達到供電穩定。政府有責任向人民溝通政策，也期待全民一起努力，為台灣能源轉型找到方向與方法。

工研院院長劉文雄表示，綠能是國際發展趨勢，台灣不應缺席或忽視。台灣能源98%仰賴進口，想要降低對國外能源供給依賴性，提高能源自主性，豐富的風力等天然資源是最大機會。台灣風場具有卓越條件，全球20大離岸風電最佳場域，其中16處就在台灣，非常適合建置離岸風電。發展再生能源政策必須延續，因為打造綠色家園並非一蹴可幾，許多國際成功案例都是努力多年的成果，近來政府更將綠電及再生能源產業納入六大核心戰略產業之一，在離岸風電國產化的政策目標下，提供國內產業更多商機，有助於建立國產自主的完整綠色產業鏈。

劉文雄指出，面對離岸風電等再生能源所帶來的挑戰，希望透過「離岸風電對台灣供電安全關鍵技術研討會」，借鏡國外的實務經驗及成功要素，強化電網韌性，透過需量管理與儲能等配套措施找出解方，以維持供電穩定，縮短國內學習曲線，藉以凝聚全民共識與理念，產官學研共同合作與支持，才能促進經濟成長，打造台灣永續供電新未來，奠基亞太綠能中心的宏偉目標。

英國國家電網公司前執行長Steve John Holliday表示，英國是目前世界上離岸風電裝置容量最高的國家，占總發電量17%，目標要在2030年讓全國三分之一供電來自離岸風電，成為主要電力來源。為了克服離岸風電的供電間歇性問題，英國建立完整的電力輔助服務機制，包括，快速型需量反應、大型儲能系統和水力機組等備用電源，從需求面管理用電，並將過剩電力儲存起來，搭配多元供電，讓每度電都能妥善運用，維持供電穩定。以2019年英國大停電為例，透過電力輔助服務的快速反應，僅花約3分47秒就讓電網頻率恢復正常，比起2006年大停電的11分鐘快了逾3倍，電力輔助服務的重要性不言可喻。

達德能源電力部門總監張嘉文指出，離岸風電輸出發電量，容易受到環境因素影響而變動，使得併網時，對於既設電力系統產生電壓變動等衝擊，假使沒有強韌的電網系統，就容易出現電力不穩的狀況，所謂韌性就是電力系統遭遇重大事故或破壞時，還必須要能預測、解讀、適應，並快速地恢復運作之功能。不少歐洲政府已訂定風力發電設備標準、併網法規與裝置規則等，要求風電廠商必須提供不同等級之輔助服務、對併網衝擊等納入工作項目，事先做好風險評估、預防與管理，強化電網韌性，共同維持供電穩定。

研討會中，哥本哈根基礎建設基金、安能亞太、海龍離岸風電、沃旭能源、上緯新能源等離岸風電廠商，分享自身併網經驗。廠商指出，透過正確的設計、建置穩健的電力基礎設施，可以大大提升離岸風電效率。大型離岸風機裝置容量大，所需海域面積成本較低，如何在風力機組裝置容量與安裝數量兩者取得平衡，是未來離岸風電系統架構中值得各界持續探討的議題。