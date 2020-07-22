製造業產能回來 主計總處：台灣以後經濟成長率高過全球

中經院今天大幅上修台灣今年經濟成長率到1.77%，主計總處副主計長蔡鴻坤表示，台灣經濟結構已經出現轉變，因為製造業產能回來，「而供應鏈的移動，就是GDP、就業、薪資及消費的移動」，製造業產能回來，台灣經濟比以前強健，更有靭性，復甦也會更迅速，這些跟過去很不相同。

他認為，產能回來的重大因素未來會影響台灣好幾年，短期會波動，但長期經濟持續往上沒問題，「以後台灣經濟成長率必然都會高於全球平均經濟成長率」。

蔡鴻坤分析，若將時間回溯，國際機構對今年經濟成長率預測，很少國家是正成長，對台灣也預測也是負成長，但國內預測機構都是正成長。若與2008全球金融海嘯比較，那一年全球是-1.6%，台灣是-1.7%，台灣出口衰退20%，因其占GDP60%以上，當然是負成長。

他說，當時全球經成長都比現在高，如今世界貿易量有人預測會二位數負成長，國際環境比十年前還差時，台灣出口還昰正成長，反而不像當年衰退20%，顯示台灣經濟結構已經出現轉變，比以前強健，更有刃性，復甦也會更迅速。

他說，對台灣經濟有信心，除了疫情控制因素，因為生產活動不受影響，工廠繼續生產繼續出口，有訂單就可以出口，因為員工可以上工，內需影響只有三個月，從2月下半月到3、4月，加上5月上半月。

蔡鴻坤說，製造業產能回台的重大因素，未來會影響台灣好幾年，短期雖然仍會波動，但長期經濟持續往上沒問題，因為產能回來了。

他說，主要是美中貿易戰讓很多產業回來，還有科技戰及美對中的圍堵，美國政府給補貼請廠商回去美國。現在供應鏈的移動，就是GDP、就業及消費的移動，最大趨勢是製造業產能回來了，

蔡鴻坤表示，台灣50、60年代經濟成長慢慢縮小，以前大部分是低於全球平均，以後超過全球平均是必然，產能回來這種效果，就像馬拉松靠的不是奇蹟、是累積，工廠短則二年，長則三、四年，去年供應鏈已經很明顯，去年供應鏈一回來，薪資就回來、就業就回來了，消費就回來了，因為只要工作回來了，消費就會慢慢發酵。

他說，這次全世界受疫情影響，出現1930年以大衰退，台灣還能保持這樣很值得驕傲，背後因素是產能回來了，不只是台商回流，有些原來出口一年2、30億，去年已經變成8、900億台幣，非常明顯，有好幾家這種企業，有些根留台灣企業業績也增加30%，以前 金融海嘯失業率都是6%，今年只有4%，就是因為製造業回來，不只自己，要有周邊廠商及服務業支援，會帶動產業關聯效果，失業率低於4%是可能達到的。