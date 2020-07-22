股市旺、三倍券效應！中經院上修經濟成長率至1.77％

中經院今天公布最新經濟成長率預測，由於政府相繼祭出紓困及振興措施，並在加入三倍券效應，假設替代率70%情況下，約可增加0.44個百分點，今年經濟成長率可達1.77%，較四月預測1.03%大幅上修0.74個百分點，這也是國內預測機構首次上修經濟成長率。

主計總處副主計長蔡鴻坤表示，台灣經濟結構已經出現轉變，比以前強健，更有靭性，復甦也會更迅速。對台灣經濟是有信心，除了疫情控制因素，最主要是生產活動回來了，只要產能回來，有訂單就可以出口，因為員工可以上工，因此產能回來未來會影響台灣好幾年，短期會波動，但長期經濟持續往上沒問題，而且以後一定都會高於全球平均經濟成長率。

中經院院長張傳章表示，中經院是針對三種情境預測，若以基準預測，是在不考慮三倍券，納入政府相繼祭出的紓困及振興方案，則可達1.33%，較上次預測的1.03%，上修0.3個百分點，其中第二季是谷底，第三季和緩復甦，第四季比較明顯，GDP可達2%。

第二種是考慮三倍券替代財富效果70%，國內GDP可再由1.33%上修到1.77%，增加0.44個百分點，其中可誘發900億元消費，帶動民間消費成長率從-0.06%轉為0.87%。

第三種是三倍券替代率仍是70%，且國內股市效果幫助，則預估值可從1.77%上調為1.98%，最重要是民間消成長率會從-0.06%推升到1.33%。

張傳章表示，上述三倍券效應是以2009年馬政府的消費券，中研院曾研究替代效果在67%-76%之間，抓中間值70%進行預測，縱使替代效果到90%，仍有1.33%上修到1.57%。

中經院表示，上調經濟成長率主要原因有二，一是國內因素主要是公共支出的差異，四月預測未將政府紓困振興納入考慮，但此次將政府增加的430億納入考慮，第二是國際因素，主要是全球主要機構都下修經濟成長率，因為IHS Markit下修，因此在參考相關參數加減折抵後，上修0.3個百分點，也就是說，此次預測主要是考慮有無三倍券財富替代效果改善情況下。

張傳章表示，但如果下半年疫情持續改善，或是有超乎預期的惡化或 疫苗有進度等情況時，未來還會往上或下修。

張傳章說，出口因為下半年內需相對國內機構都比較樂觀，且政府持續動三倍券，對刺激有挹注，雖然名目出口衰退但因物價也下降更多，因此國外進出口反而增加，對經濟有幫助，出口已經連續四紅，未來要觀察國際疫情對未來進出口持審慎樂觀

至於就業部分，張傳障表示，就業屬於落後指標，如果疫情穩住，實體生產恢復，加上政府紓困振興措施拉抬就業，但出口不確定性也要考量，因此還要再觀察。

中經院經濟預測展望中心主任彭素玲表示，雖然全球因疫情陷入負成長，但台灣因疫情控制而未大幅偏離常軌，因此第一季成長率1.59%，盤全球少數維持正成長的經濟體系，雖然第二季因疫情控制需要，經濟活動陷縮，經濟成長持續往下，惟因科技產品出口表現亮眼，國內資本形成提供經濟成長支撐，預估第二季仍能維持正成長0.64%

彭素玲說，下半年因全球疫情嚴峻，即便國內經濟活動逐漸回溫，但成長表現依然和緩，若未考慮三倍券效益，預估第三、第四季經濟成長率約0.89%、2.16%，全年經濟成長率為1.33%。

消費者物價指數(CPI上)半年走勢相對平緩，第二季並呈現負成長，下半年年增率在國際物資價格走勢平穩，國內物資內需逐漸回溫下，CPI年增率將持平成長，預估第三、第四季都年增率都在1%以下，全年約為0.33%。

匯率部分，雖然主要國家多飽受疫情衝繫而致經濟衰退各國通貨對美元匯率走勢分歧，但美元仍為避險資產選擇之一，不過因為目前美國經濟情勢走疲，且年底總統大選變數仍多，因此美元勢仍可有諸多變化，目前預估台幣兌美元匯率下半年平均價位約為30.11元，較去年同期升值幅度約為2.66%，略低於今年上半年升值幅度3.03%。