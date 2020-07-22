諷各式振興券讓全民樂透化 賴士葆：忘了各狗屁倒灶事

振興三倍券上周三上路，但本周起文化部、農委會、體育署、客委會等單位也接連再推藝FUN券、農遊券、動滋券與客庄旅遊券等其他振興券措施，讓民眾忙於申請自己納稅錢所發相關振興券，國民黨團上午批評，政府讓全民樂透化。

國民黨立委賴士葆表示，政院拚命吹噓三倍券，其他中央部會也跟著推林林總總振興措施，要民眾申請、抽籤，各部會讓全民樂透化，要讓大家Happy，每天都在興奮期待每天會不會拿到各式券，忘了這個政府做的各種狗屁倒灶事情。

賴士葆認為，既然政府要振興，下周要推出的2000億元紓困3.0方案，中央政府不應再集權集錢，資源也應讓更了解基層的地方政府能夠發揮創意振興經濟，這才是正道，否則救的不是經濟，而是行政院長蘇貞昌，對GDP幫助太小。

國民黨團書記長蔣萬安表示，不少攤商確實在抱怨三倍券防偽設計不明顯，比如梅花浮水印的位置不固定，攤商避免收到偽券乾脆不收；目前民調有超過六成選擇日常消費，也就是行政院判避免的替代消費，對振興經濟沒有幫助。

國民黨立委楊瓊瓔則表示，現在傳出三倍券可能有偽造問題，要怎樣分辨真假政府應說明，像是梅花印到底在哪裡？讓店家敢收；若店家不小心領到假券時，政府是否應該概括承受？

賴士葆說，明年開始政府將面對業者要將振興三倍券兌換成現金問題，但業者要兌換現金，要有一個代表單位，但早晨與黃昏市場這批攤商最需要政府的振興券幫忙，但他們沒有自治會可代表換現金，最後只能拒收消費券，政府應協助。