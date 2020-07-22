三倍券效應！中經院上修今年經濟成長率至1.77％

中華經濟研究院今（22）日發布最新經濟成長率預測。隨著我國經濟活動回復，政府自 7 月起推出三倍券振興經濟，預估將對內需有加成作用，預估2020年全年經濟成長率將可達 1.77%，亦即三倍券將推升經濟成長率0.44個百分點。

中經院表示，新冠肺炎疫情重創全球經濟，台灣因防疫到位，原本因管制、隔離而限縮的經濟活動已逐漸解封、回溫。在防疫得當情形下，預估2020年第2季台灣經濟成長率約0.64%，為2020年經濟成長之谷底。

中經院指出，而後隨著經濟活動之回復，經濟成長率可望逐漸回穩。尤其，政府自7月起推出三倍券振興經濟，預估將對內需有加成作用。

中經院指出，在未考慮三倍券之情境下，預估2020年 第3、4季之經濟成長率約為0.89%、2.16%，併計上半年平均成長率1.11%後， 全年成長率約為1.33%。

而若考慮三倍券之效益（假設三倍券之替代率約70%的 情境下），2020年第3、4季之成長率約為1.64%、3.09%，全年經濟成長率將可達1.77%。

中經院強調，而不論是否考慮三倍券效益，2020年之成長模式呈現內外皆平，國內需求與國外淨需求對經濟成長都提供正向貢獻。但上、下半年之內需結構，確有歧異。上半年之內需貢獻以國內資本形成為主要支撐，由於民間消費負成長，因而貢獻呈現負值；而下半年之民間消費則可望因經濟活動回復加上三倍券挹注， 對經濟成長提供正向貢獻。至於物價金融情勢，由於經濟景氣平緩，國內物價走 勢相對平疲，2020年全年CPI年增率預測值約 0.33%，較2019年之0.56%續跌。