三倍券效應！中經院上修今年經濟成長率至1.77％
中華經濟研究院今（22）日發布最新經濟成長率預測。隨著我國經濟活動回復，政府自 7 月起推出三倍券振興經濟，預估將對內需有加成作用，預估2020年全年經濟成長率將可達 1.77%，亦即三倍券將推升經濟成長率0.44個百分點。
中經院表示，新冠肺炎疫情重創全球經濟，台灣因防疫到位，原本因管制、隔離而限縮的經濟活動已逐漸解封、回溫。在防疫得當情形下，預估2020年第2季台灣經濟成長率約0.64%，為2020年經濟成長之谷底。
中經院指出，而後隨著經濟活動之回復，經濟成長率可望逐漸回穩。尤其，政府自7月起推出三倍券振興經濟，預估將對內需有加成作用。
中經院指出，在未考慮三倍券之情境下，預估2020年 第3、4季之經濟成長率約為0.89%、2.16%，併計上半年平均成長率1.11%後， 全年成長率約為1.33%。
而若考慮三倍券之效益（假設三倍券之替代率約70%的 情境下），2020年第3、4季之成長率約為1.64%、3.09%，全年經濟成長率將可達1.77%。
中經院強調，而不論是否考慮三倍券效益，2020年之成長模式呈現內外皆平，國內需求與國外淨需求對經濟成長都提供正向貢獻。但上、下半年之內需結構，確有歧異。上半年之內需貢獻以國內資本形成為主要支撐，由於民間消費負成長，因而貢獻呈現負值；而下半年之民間消費則可望因經濟活動回復加上三倍券挹注， 對經濟成長提供正向貢獻。至於物價金融情勢，由於經濟景氣平緩，國內物價走 勢相對平疲，2020年全年CPI年增率預測值約 0.33%，較2019年之0.56%續跌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言