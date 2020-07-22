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歐盟若通過碳關稅 曾文生：衝擊台灣產業

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
經濟部次長曾文生。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
經濟部次長曾文生。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

經濟部次長曾文生今（22）日提醒台灣產業注意，他說，歐盟似乎今天要通過碳關稅，如果真的在2023年實施，對台灣的產業會有一定的衝擊。

曾文生出席「離岸風電對台灣供電安全關鍵技術研討會」致詞，特別提及碳關稅一事，他說，台灣的產品加上碳關稅之後競爭力如何，得評估。

他指出，去年台灣的減碳量減3.2%，這是過去數年來算是相當好的成就，但挑戰隨之而來，擺在眼前就是歐盟的碳關稅。「能源夠不夠綠」，這是台灣產業發展的重要考驗，綠能已是生產要素。

明年會有更多的離岸風電併入電網，曾文生說，這是台電是很大的挑戰，「最怕一支支的離岸風電很認真全部上班或者全部罷工。你告訴我明天不上班，我可以趕快找人代班。但是突然的很多人都不上班，你叫我怎麼辦？」

「如何讓我們的電網更穩定是台灣未來的挑戰，我們不能期待穩定性，而是要激發靭性。」曾文生說。

離岸風電 關稅 歐盟

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