聽新聞
test
0:00 / 0:00

身分證尾數沒中藝FUN券 他悲歎「遭國家放棄」

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
文化部邀來藝人黃子佼當主持人，由行政院政務委員唐鳳與文化部長李永得攜手抽出藝fun券，並於文化部臉書、youtube頻道公開直播。圖片取自youtube頻道
文化部邀來藝人黃子佼當主持人，由行政院政務委員唐鳳與文化部長李永得攜手抽出藝fun券，並於文化部臉書、youtube頻道公開直播。圖片取自youtube頻道

藝FUN券得主昨天出爐。文化部巧妙運用大富翁遊戲，邀政委唐鳳和文化部長李永得共同抽出逾兩百一十萬名藝FUN券得主。過程新鮮有趣、高潮迭起，創意獲得網友好評。但隨後發送中獎簡訊時卻因伺服器壅塞，民眾無法順利取得手機簡訊驗證碼領取藝FUN券，引來罵聲連連。

文化部昨晚發出道歉聲明，表示已緊急增加硬體設備，今日中午藝FUN券正式啟用前，讓民眾順利領取藝FUN券。文化部保證，只要是有註冊成功且有抽到藝FUN券民眾，權益不受影響。

累積三天登記人數，藝FUN券共三百零三萬兩千零四十二人符合抽籤資格。文化部昨中午邀來藝人黃子佼當主持人，由行政院政務委員唐鳳與文化部長李永得攜手抽獎，並於文化部臉書、youtube頻道公開直播。文化部前天先賣關子有「特別橋段」，加上唐鳳、黃子佼成功創造話題，直播最高有四萬人同時觀看。

抽籤方式果然別出心裁。抽獎會場擺上一張類似大富翁地圖的海報，一一放上零到九個號碼，玩起大富翁的「走地圖」。唐鳳和李永得兩人，每次各抽出一個號碼球，加總後的尾數為移動步數，於地圖上移動位置至所在格子，格子所在的數字，即代表該身分證（居留證）末碼數字者中獎。每個號碼的抽獎人數電腦均有統計，一旦加起來超過兩百萬，抽獎便完成。

不到十分鐘，唐鳳和李永得便抽出0、3、4、5、7、8、9七個數字。每抽出一個號碼，聊天室裡的網友便發出「我中了」等驚嘆或失望的訊息，螢幕前的觀眾則爭相走告，向中獎的親友報喜。最後一個出線的數字是5，還因位置一度走到「START」重抽一次，製造懸疑效果。最終抽出兩百一十萬七千八百八十三名幸運得主。李永得「阿莎力」表示，超出兩百萬份預算的部分，文化部都吃下。

最終結果揭曉，參加此次抽獎的民眾，僅身分證尾數號碼1、2、6沒中獎。消息一出，有尾數號是6的民眾哀號「我單身還是六號」；有民眾悲嘆「被國家放棄」。還有男網友在PTT八卦版PO文，表示全家人身分證末碼剛好都是1、2、6，等於全家沒人中籤藝FUN券，「憑啥振興活動還有看運氣的，這是啥鬼振興？」

也有民眾表示，藝FUN券抽籤這麼有創意，「動滋券怎麼辦，體育署要傷腦筋了」。有民眾建議，體育署可以找體育明星踢球或投籃選出號碼。

文化部 藝FUN券 唐鳳

延伸閱讀

「文化部下指令、公視來做」 董事：形同國家沒收公視

藝FUN券抽尾數 93萬人哀沒偏財運

藝FUN券抽獎規則公平嗎？數感專家抓出bug 唐鳳回應了

江春男內定公視董事長？李永得：他只是提供影音平台諮詢

相關新聞

勞長：勞保年改 二年內執行

勞動部長許銘春昨（21）日強調，勞保是政府開辦的社會保險，「不可能讓它倒」。但近年台灣人口結構急遽改變，再加上過去費率太...

上市櫃籌資擴廠 激增4.3倍

金管會昨（21）日公布上半年上市櫃等公開發行公司募資情況，募資後的資金用途，用於擴充廠房的金額有1,216億元，創十年新...

身分證尾數沒中藝FUN券 他悲歎「遭國家放棄」

藝FUN券得主昨天出爐。文化部巧妙運用大富翁遊戲，邀政委唐鳳和文化部長李永得共同抽出逾兩百一十萬名藝FUN券得主。過程新...

利率走低 企業搶籌資意願拉高

市場利率走低，企業搶籌資，根據金管會最新統計，今年上半年上市櫃等公開發行公司大量募資4,281億元，募資金額創近十年來新...

國安基金動向 市場關注

台股昨（21）日大漲223點，指數刷寫30多年來新高，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華昨天表示，股票基本上是回歸市場機...

勞動部目標 畢業生就業率五成

勞動部四年投資95億元助青年就業，今年因應疫情加碼66億元鼓勵青年就業，迎接28萬大學畢業生。勞動部長許銘春昨（21）日...

許銘春：基本工資審議 下月舉行

勞動部長許銘春昨（21）日表示，儘管疫情衝擊經濟活動，但今年基本工資審議會議會如期在8月召開，由勞資政學組成的審議委員綜...

建立台灣防疫戰略供應鏈 聚陽防護衣2.0年底投產

17年前的防護衣專利壓箱寶，是成衣廠聚陽躋身國家隊關鍵，即使後來遭到...

紡織防疫國家隊遭砍單 業者嚇壞：怎麼差這麼多

疫情趨緩，政府大減防護衣、隔離衣訂單，身為國家隊之一聚陽董事長周理平...

防護衣國家隊遭砍單損失怎救？ 經濟部、衛福部這樣說

台灣疫情趨緩，防護衣/隔離衣遭政府砍單，業者盼望協助，衛福部...

【誰在A勞保3】職業工會30年暴增2千個 畸型發展背後是有利可圖？

職業工會投保勞工，長期存在假勞工、真掛保，以及取巧拉高投保薪資領年金弊端。弔詭的是，近30年來，職業工會勞工數量只增加三成，職業工會數量卻從2000多個增加到4000多個，暴增超過2000個，增加一倍以上，以致勞保制度改革過程中，數量龐大的職業工會形成的改革阻力更大，難道成立職業工會有利可圖？

【東森搬新家1】頂新爭議地解封 他將味全舊廠變500億住商區

5年多前因「滅頂風暴」，新北市前市長朱立倫裁示終止變更味全三重舊廠開發案。接手土地的茂德集團去年重啟送件，新北市政府去年底通過「工業區變住商區」的變更申請後，內政部都委會上周也審議通過，條件是茂德得捐出一半土地外，還要幫新北市府蓋一棟新的行政大樓。

熱門新聞

210萬藝fun券得主出爐 身分證尾數這七個號碼得獎了

抽中了嗎？藝Fun券、客庄旅遊、動滋券、農遊券怎麼領怎麼花 一張表大公開

抽到藝fun券卻無法驗證 民眾怒批文化部

三倍券成本12億 王世堅直批：好慢、好笨、好浪費

農遊券6天消費破4500萬元 還有500家業者排隊等加入

三倍券綁信用卡的人情何以堪？他嘆政府「玩爛一手好牌」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。