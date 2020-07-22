身分證尾數沒中藝FUN券 他悲歎「遭國家放棄」

藝FUN券得主昨天出爐。文化部巧妙運用大富翁遊戲，邀政委唐鳳和文化部長李永得共同抽出逾兩百一十萬名藝FUN券得主。過程新鮮有趣、高潮迭起，創意獲得網友好評。但隨後發送中獎簡訊時卻因伺服器壅塞，民眾無法順利取得手機簡訊驗證碼領取藝FUN券，引來罵聲連連。

文化部昨晚發出道歉聲明，表示已緊急增加硬體設備，今日中午藝FUN券正式啟用前，讓民眾順利領取藝FUN券。文化部保證，只要是有註冊成功且有抽到藝FUN券民眾，權益不受影響。

累積三天登記人數，藝FUN券共三百零三萬兩千零四十二人符合抽籤資格。文化部昨中午邀來藝人黃子佼當主持人，由行政院政務委員唐鳳與文化部長李永得攜手抽獎，並於文化部臉書、youtube頻道公開直播。文化部前天先賣關子有「特別橋段」，加上唐鳳、黃子佼成功創造話題，直播最高有四萬人同時觀看。

抽籤方式果然別出心裁。抽獎會場擺上一張類似大富翁地圖的海報，一一放上零到九個號碼，玩起大富翁的「走地圖」。唐鳳和李永得兩人，每次各抽出一個號碼球，加總後的尾數為移動步數，於地圖上移動位置至所在格子，格子所在的數字，即代表該身分證（居留證）末碼數字者中獎。每個號碼的抽獎人數電腦均有統計，一旦加起來超過兩百萬，抽獎便完成。

不到十分鐘，唐鳳和李永得便抽出0、3、4、5、7、8、9七個數字。每抽出一個號碼，聊天室裡的網友便發出「我中了」等驚嘆或失望的訊息，螢幕前的觀眾則爭相走告，向中獎的親友報喜。最後一個出線的數字是5，還因位置一度走到「START」重抽一次，製造懸疑效果。最終抽出兩百一十萬七千八百八十三名幸運得主。李永得「阿莎力」表示，超出兩百萬份預算的部分，文化部都吃下。

最終結果揭曉，參加此次抽獎的民眾，僅身分證尾數號碼1、2、6沒中獎。消息一出，有尾數號是6的民眾哀號「我單身還是六號」；有民眾悲嘆「被國家放棄」。還有男網友在PTT八卦版PO文，表示全家人身分證末碼剛好都是1、2、6，等於全家沒人中籤藝FUN券，「憑啥振興活動還有看運氣的，這是啥鬼振興？」

也有民眾表示，藝FUN券抽籤這麼有創意，「動滋券怎麼辦，體育署要傷腦筋了」。有民眾建議，體育署可以找體育明星踢球或投籃選出號碼。