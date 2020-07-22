利率走低 企業搶籌資意願拉高
市場利率走低，企業搶籌資，根據金管會最新統計，今年上半年上市櫃等公開發行公司大量募資4,281億元，募資金額創近十年來新高。
金管會昨（21）日公布上市櫃等公發公司最新募資情況，今年上半年度公開發行公司國內外籌資申報生效案件總計有129件，金額4,281.57億元，件數比去年同期增加16.22%，金額則增加68.8%。其中，國內募資申報生效案件計有125件，金額3,818.73億元；海外募資申報生效案件有四件，金額462.84億元。
金管會證期局主秘高晶萍表示，上半年募資金額4,281.57億元，創近十年來新高，增幅也高達近七成。
高晶萍表示，今年上半年大型募資案，包括台積電發行三次普通公司債，金額600億元，台電發行357億元普通公司債，及中油發行普通公司債177億元，都是用於擴充廠房設備。
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