上市櫃籌資擴廠 激增4.3倍

金管會昨（21）日公布上半年上市櫃等公開發行公司募資情況，募資後的資金用途，用於擴充廠房的金額有1,216億元，創十年新高，比重高達31.25%，則是近九年來新高，顯示企業擴大營運及生產需求增加，有助未來國內經濟復甦。

金管會昨天公布今年上半年公開發行公司募資情況，金管會證期局主秘高晶萍表示，今年上半年國內、外募資申報生效案件有129件，金額4,281.57億元，跟比去年同期相比，都有二位數的成長。

值得注意的是，今年上半年公開發行公司在國內募資後的資金用途，以償還債款及擴充廠房設備為大宗，其中擴充廠房設備案件共13件，金額為1,216.54億元，創近十年來新高。

跟去年同期的五件、金額225.64億元相比，件數大增1.6倍，金額也暴增4.3倍。

公發公司在國內的募資，主要包括辦理國內現金增資及發行公司債，高晶萍表示，公發公司籌資用於擴充廠房金額大增，代表國內經濟環境正向發展，企業有擴大營運及生產規模的需求。

根據金管會資料，公發公司募資後的資金用途，主要用於償還債款、擴充廠房設備、充實營運資金、轉投資、併購等，其中以償還債款為最大宗，以今年上半年為例，就有58%。

近幾年，比重排名第二的多是充實營運資金，但今年上半年，擴充廠房設備躍升至第二位，比重有31.25%。

金管會資料顯示，近幾年來，公發公司募資後用於擴充廠房設備的比重，通常不會超過二成，去年上半年僅8.91%，前年上半年也才11%。

今年上半年擴充廠房設備比重31.25%，是近九年來最高，2011年為32.21%。官員表示，公發公司投入擴充廠房設備的金額及比重增加，顯示企業投入生產、營運的需求擴大，這將有助國內景氣回升。

此外，金管會表示，今年上半年度公開發行公司籌資辦理公募的案件及金額（4,281.57億元）都增加，私募案件則有54件，金額為169.31億元，占公私募合計金額的比重為3.8%。

跟去年同期相比，私募件數增加28.57%，金額則減少10.25%，高晶萍表示，主要是因去年上半年度有較大型的私募案件所致。