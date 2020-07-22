國安基金動向 市場關注

台股昨（21）日大漲223點，指數刷寫30多年來新高，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華昨天表示，股票基本上是回歸市場機制，很難預料指數是否會繼續往上，相關動態財政部都會密切關注。

目前國安基金委員會仍授權國安基金留在市場上，扮演穩定市場任務，但是否有「護盤」？阮清華表示不便對外說明。

阮清華昨日出席財政部統一發票盃路跑活動記者會，媒體詢問近日台股表現強勁，是否看好站上「萬三」，阮清華對此表示，台股走勢回歸市場機制，難以預料走勢。

阮清華表示，股市是經濟櫥窗，回歸到基本面來看，台灣新冠肺炎疫情控制得宜，然而國際上有許多國家疫情仍在發展中，甚至爆發第二波、第三波疫情，顯現風險依舊存在，全球經貿往來仍受到影響。而台灣是以貿易為主的經濟體，會受到國際經濟影響，財政部會密切關注。