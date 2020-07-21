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新海研一號命名暨下水典禮 蔡總統出席

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

台船今（21）日舉行「新海研一號命名暨下水典禮」，蔡英文總統、行政院院長蘇貞昌、台船董事長鄭文隆、科技部部長吳政忠等一同參加。

蔡總統為新一代海研船命名，並勉勵為海洋探測與教學而興建的「新海研一號」，能夠承接我國海洋科學基礎研究與海洋國土永續發展的使命，航向藍海，放眼國際。

鄭文隆指出，台船建造船隻多是以貨櫃輪與散裝船等商船為主，由科技部委託建造三艘研究船是台船首例，配備台船開發的節能劍艏，側面外觀艏柱垂直與傳統球艏不同，能減小興波阻力、減少船速在波浪中損失、降低船艏上浪機會。本次經驗也讓台船的設計與建造團隊技術成長，有助於未來爭取國際上研究船標案。

法人推估，台船造船業今年也受到衝擊，上半年將出現虧損，隨著台船推動造船本業轉型計畫，進軍風電市場，隨著軍艦訂單開始交，7、8月營收回升，可望開始出現單月獲利，第3季力拚單季轉虧為盈。

台船截至今年為止，商業造船比重降到35%，軍艦訂單營收挹注下，占營收比升到50%，風電的比重則拉到15%。目標2025年前造船、風電及造艦營收占比各約3成，全力擺脫本業受到造船本業波及。

鄭文隆進一步表示，台船在近年不僅跨足離岸風電事業及國艦國造業務，更是精進自我的設計、建造能量，承接科技部海研船業務，達成國家「國船國造」目標，台船協助科技部探索無垠海洋邊際，建造新海研一號汰換舊有的海洋研究船隻。

台船 造船

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