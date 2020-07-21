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暑假科教首選！解密科技寶藏免費探索未來科技

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
解密科技展覽的智慧互動展件可讓民眾免費玩創新科技，廣受民眾歡迎（圖為2018年解密科技展覽現場）。圖／工研院提供
解密科技展覽的智慧互動展件可讓民眾免費玩創新科技，廣受民眾歡迎（圖為2018年解密科技展覽現場）。圖／工研院提供

暑假來臨，不出國也能暢遊科技遊樂園！曾獲媒體評為「科技迪士尼」的「解密科技寶藏」大型科技互動體驗展，即將於8月13日起，在台北花博園區流行館免費開放參觀。展覽是由經濟部技術處主辦，透過「大型科技互動」、「全場遊戲化體驗」、「科技冷知識」、「手作工作坊」等有趣好玩的手法，讓民眾一窺政府研發的科技寶藏。

睽違5年，重新回到大台北地區舉辦的「解密科技寶藏」大型科技互動體驗展，今年將以「未來考古」為主題，邀請參觀者扮演穿越時空的考古探員，體驗未來科技的樣貌。進場前只要拿手機掃描現場的QRCode，就能拿到一把數位鑰匙，開啟探索未來的科技遺跡，在輕科幻風格的場景中，共展出科技專案16家研發機構計89項最新科技，參觀者可根據自己的興趣，將相關技術蒐集到探索之鑰裡，最後傳輸到終點的巨型AI中樞大腦裝置，就能運算出個人專屬的未來藍圖與最終角色。此外，還有由「透明顯示器」、「眼動偵測」、「致冷致熱晶片」、「人體姿態辨識」等科技所打造的大型互動展件，以及跟民眾生活息息相關的各項科技冷知識，是一項兼具互動體驗與知識教育的大型科技教育展。

「解密科技寶藏」大型科技互動體驗展，從2014年舉辦迄今，已邁入第五屆。過往曾受到地方政府與產業聚落的邀請，分別移至各縣市舉辦(台北/高雄/基隆)，迄今已突破30萬參觀人潮。2020年將規劃更多更有趣的科技與互動，重新在大台北地區展出，展覽日期從8月13日至8月30日，每日早上十點開放到下午五點。

2020年解密科技展覽以「未來考古」作為主題。圖／工研院提供
2020年解密科技展覽以「未來考古」作為主題。圖／工研院提供

考古

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