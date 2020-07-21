美銀美林經理人調查：U型復甦是主流 「做多科技股成擁擠交易」
根據針對美銀美林證券在7月2至9日針對全球210位基金經理人，代表約6,070億美元的資金流向進行調查，多數經理人認為經濟應該是U型復甦 (占44%)，但隨著疫情反覆，認為W型復甦的經理人從6月的21%升至30%，而V型復甦的經理人則下降4%至14%。
在後疫情時代，多數經理人表示，最大的結構性調整可能是在企業的供應鏈將更趨於在地化，而以前習慣將生產外包至其他區域的美國公司可能鮭魚回流，其次則在於保護主義的興盛。
經理人考量新冠肺炎疫情未散、總體經濟復甦緩慢以及美國大選的不確定性，較6月提高現金，現金水位從6月的4.7%略升至4.9%，仍舊高於十年平均的4.7%，面對美國大選的不確定性，選擇按兵不動及降低曝險的經理人平分秋色，各約34%及31%。
欲加碼股票的經理人淨比例自前月下滑1個百分點至+5%，欲加碼債券的經理人淨比例繼6月下跌後再度下滑5個百分點在淨減碼31%，欲加碼現金的經理人下降1個百分點至淨加碼32%，繼6月後再度調升大宗商品部位，7月上升5個百分點至淨加碼12%。
區域股市方面，美國南部多州新冠病例大幅增加，所幸貨幣政策及財政政策支持，欲加碼美股的經理人淨比例僅小幅下滑1個百分點至淨加碼21%，新興股市7月上升3個百分點至淨加碼15%，歐股看好度7月上升9個百分點至淨加碼16%，相對美國多州疫情再度升溫，歐洲控制顯得相對得宜，寬鬆貨幣政策加上歐洲復甦基金的護持下，經理人看好歐系資產，包含歐元的升值空間及歐洲股票的投資機會。
產業方面，經理人對於科技業的偏好度在過去一年持續升溫，但認為做多科技股是目前市場最擁擠的市場的經理人比例也高達74%，遠高於其他的作多黃金、現金及企業債。經理人對於科技的看好度較上月上升6個百分點，升到淨加碼42%。
醫療產業看好度居次，回顧過去疫情爆發期間，醫療股因藥物研發題材及醫療資源稀缺性，藥物需求多為剛性需求，且疫情使醫療需求升溫，表現多優於大盤。市場預估美股第二季財報整體營收將衰退約10.5%，而醫療股營收仍有小幅上揚約0.9%，2020全年獲利仍有成長1.1%，高於史坦普五百指數的-21.1%(Factset, 7/17)，醫療產業的淨加碼幅度上升5個百分點至淨加碼35%。
原物料的減碼幅度大幅降低，主因多種基本金屬庫存位於多年來低點，有利於支撐基本金屬價格。金屬庫存低，供給面偏緊，股價便宜的礦業類股具漲升潛力。
富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅表示，因醫療資源以應對新冠肺炎為優先，臨床試驗、新藥審核進度、已經獲准的藥物銷售短期內將受到負面影響，但干擾將是暫時的，處方藥的需求相對缺乏彈性，因此，生技及製藥公司通常都更能抵禦商業周期的波動。
除此之外，生技產業的長期增長動力保持不變，正向看待生技產業長期投資前景，新冠肺炎疫情突顯醫療創新的重要性，生技醫療產業將成為後疫情時代各國的發展重心，加上人口高齡化趨勢挹注長線醫療需求可望穩定成長，基金布局以美國為主，投資比重約八成，加碼中小型生技股，由下而上精選具競爭優勢、龐大市場機會及強大知識財產權的生技公司。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，儘管所有產業都受到新冠肺炎疫情所導致的需求衝擊，但對科技產業的衝擊較其他產業為少。而且，這次疫情為數位轉型加速發展的催化劑，在研發出並廣泛使用疫苗之前，即使解除封鎖，輕度的社會隔離措施仍將持續，支持對數位服務的需求，科技及通訊服務公司在追蹤疾病傳播及尋找疫苗方面也發揮關鍵作用。一旦度過這場危機，科技產業的營收及獲利預期也將加速。基金布局圍繞數位轉型及其相關的投資主題，包括人工智慧、雲端運算、新商務、金融科技、數位支付、網路安全、5G等，掌握數位經濟的龐大商機。
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