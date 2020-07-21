美銀美林經理人調查：U型復甦是主流 「做多科技股成擁擠交易」

根據針對美銀美林證券在7月2至9日針對全球210位基金經理人，代表約6,070億美元的資金流向進行調查，多數經理人認為經濟應該是U型復甦 (占44%)，但隨著疫情反覆，認為W型復甦的經理人從6月的21%升至30%，而V型復甦的經理人則下降4%至14%。

在後疫情時代，多數經理人表示，最大的結構性調整可能是在企業的供應鏈將更趨於在地化，而以前習慣將生產外包至其他區域的美國公司可能鮭魚回流，其次則在於保護主義的興盛。

經理人考量新冠肺炎疫情未散、總體經濟復甦緩慢以及美國大選的不確定性，較6月提高現金，現金水位從6月的4.7%略升至4.9%，仍舊高於十年平均的4.7%，面對美國大選的不確定性，選擇按兵不動及降低曝險的經理人平分秋色，各約34%及31%。

欲加碼股票的經理人淨比例自前月下滑1個百分點至+5%，欲加碼債券的經理人淨比例繼6月下跌後再度下滑5個百分點在淨減碼31%，欲加碼現金的經理人下降1個百分點至淨加碼32%，繼6月後再度調升大宗商品部位，7月上升5個百分點至淨加碼12%。

區域股市方面，美國南部多州新冠病例大幅增加，所幸貨幣政策及財政政策支持，欲加碼美股的經理人淨比例僅小幅下滑1個百分點至淨加碼21%，新興股市7月上升3個百分點至淨加碼15%，歐股看好度7月上升9個百分點至淨加碼16%，相對美國多州疫情再度升溫，歐洲控制顯得相對得宜，寬鬆貨幣政策加上歐洲復甦基金的護持下，經理人看好歐系資產，包含歐元的升值空間及歐洲股票的投資機會。

產業方面，經理人對於科技業的偏好度在過去一年持續升溫，但認為做多科技股是目前市場最擁擠的市場的經理人比例也高達74%，遠高於其他的作多黃金、現金及企業債。經理人對於科技的看好度較上月上升6個百分點，升到淨加碼42%。

醫療產業看好度居次，回顧過去疫情爆發期間，醫療股因藥物研發題材及醫療資源稀缺性，藥物需求多為剛性需求，且疫情使醫療需求升溫，表現多優於大盤。市場預估美股第二季財報整體營收將衰退約10.5%，而醫療股營收仍有小幅上揚約0.9%，2020全年獲利仍有成長1.1%，高於史坦普五百指數的-21.1%(Factset, 7/17)，醫療產業的淨加碼幅度上升5個百分點至淨加碼35%。

原物料的減碼幅度大幅降低，主因多種基本金屬庫存位於多年來低點，有利於支撐基本金屬價格。金屬庫存低，供給面偏緊，股價便宜的礦業類股具漲升潛力。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅表示，因醫療資源以應對新冠肺炎為優先，臨床試驗、新藥審核進度、已經獲准的藥物銷售短期內將受到負面影響，但干擾將是暫時的，處方藥的需求相對缺乏彈性，因此，生技及製藥公司通常都更能抵禦商業周期的波動。

除此之外，生技產業的長期增長動力保持不變，正向看待生技產業長期投資前景，新冠肺炎疫情突顯醫療創新的重要性，生技醫療產業將成為後疫情時代各國的發展重心，加上人口高齡化趨勢挹注長線醫療需求可望穩定成長，基金布局以美國為主，投資比重約八成，加碼中小型生技股，由下而上精選具競爭優勢、龐大市場機會及強大知識財產權的生技公司。